Cîțu: Arestați-l pe Rasdaq, dacă a furat! 2.0

„Arestați-l pe Rasdaq dacă a furat” 2.0”, a fost mesajul ironic al lui Florin Cîțu.

De unde a pornit expresia cu „Arestați-l pe Rasdaq, dacă a furat”

În anul 2000, deputatul PRM Irina Loghin a făcut un comentariu memorabil: întrebată cum comentează fraudele de pe piața de capital, a răspuns cu recomandarea ca, „dacă numitul Rasdaq a furat, să fie arestat!” Din toată activitatea ei politică, a rămas celebră această frază.

Nu știa că Rasdaq nu e un individ corupt, ci o piață de capital… Piața Rasdaq a fost închisă după 14 ani de la afirmația celebră a Irinei Loghin.

Rasdaq a fost numele bursei electronice de valori mobiliare de la București

Apărută pe 26 octombrie 1996, bursa electronică de valori mobiliare de la București purta numele de RASDAQ - Romanian Association of Securities Dealers Automated Quoatation (system), o adaptare după numele mult mai cunoscute burse din New York, NASDAQ -Național Association of Securities Dealers Automated Quotation (system).

În 2002, Rasdaq s-a reorganizat sub forma unei societăți pe acțiuni ce purta numele de Bursa Electronică Rasdaq (B.E.R.). În acel moment, clienții săi au fost clasificați în trei categorii: categoria I, categoria II și categoria de baza. Datorită introducerii unui Regulament de Transparență și Integritate, aproximativ 200 de societăți ce nu îndeplineau standardele de acces au fost delistate. Totodată, au fost introduși și indicii RAQ-I și RAQ-II ce reflectă evoluția prețurilor pentru titlurile negociate la cele două categorii.

După ce a funcționat ca entitate singulară timp de aproape 10 ani, pe 1 decembrie 2005 s-a consemnat fuziunea cu Bursă De Valori București, ceea ce a determinat o evoluție pozitivă a pieței de capital din România. Mișcarea, elaborată încă din 2003 ca preambul al aderării României la Uniunea Europeană, a dinamizat operarea pe piață a Bursei de Valori București.

Anul 2014 a consemnat începutul desființării pieței Rasdaq. Parlamentul României a impus acționarilor societăților tranzacționate să aleagă între listarea pe o piață reglementată, un sistem alternativ de tranzacționare sau delistarea. Prin efectul Legii nr. 151/2014, piață Rasdaq își încetează existența la 24 octombrie 2015.

