Cioloş, SURPRINS că a luat cele mai multe voturi la alegerile interne: Nu m-am aşteptat la acest rezultat

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a mărturisit joi că nu se aştepta să ocupe prima poziţie în urma primului tur al alegerilor pentru şefia partidului.



"Nu m-am aşteptat la acest rezultat. Nu m-am aşteptat să avem atât de mulţi colegi prezenţi la vot", a arătat el într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului.



Cioloş a menţionat că urmează turul al doilea al alegerilor şi a arătat că "jocul e deschis", iar rezultatul este unul "strâns", citează Agerpres.

Cioloș speră să se mențină aceeaşi atmosferă a competiţiei și în turul doi





Totodată, şi-a exprimat speranţa ca în cadrul turului doi să fie menţinută aceeaşi atmosferă a competiţiei, iar în urma alegerilor, USR PLUS să fie "consolidat", astfel încât în 2024 să demonstreze că poate fi principalul partid de guvernare.



Copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna merg în turul doi al alegerilor pentru şefia partidului. În urma primului tur, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna a întrunit 14.404 voturi (43,9%), Irineu Darău are 3.300 de voturi (10,1%).



Din 44.114 membri cu drept de vot, au votat 32.815 (74,4%).



Membrii USR PLUS au avut posibilitatea să-şi exprime pe parcursul ultimei săptămâni, prin vot online, opţiunea în ce priveşte noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de congresul USR PLUS, care va avea loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.

Dacian Cioloș, mesaj pe Facebook: "Este o competiție fără miză personală"

"Aș vrea să vă mulțumesc pentru voturile voastre, indiferent de persoana pe care ați ales să o votați pentru funcția de președinte al USR PLUS. Este impresionantă participarea și, prin numărul de membri care au votat, suntem un exemplu pentru ceea ce înseamnă să faci politică în România și ce înseamnă implicarea reală. Este un exercițiu de democrație și implicare decent și onest pentru care meritați felicitări și mulțumiri.

Am putea spune că este o victorie a normalității modul în care s-au desfășurat votul și procesul electoral, dar îmi doresc să nu ne mai bucurăm de normalitate de parcă ar fi o excepție. Rolul nostru în politică ar trebui să fie acela de a asigura normalitatea în fiecare zi, de a nu mai permite aventuri politice și excese, pariuri și riscuri nejustificate. De aceea nu vreau să cataloghez acest prim tur ca pe o victorie sau orice altceva care ar părea că e rezultatul unui război.

Este o competiție fără miză personală, este o alegere pentru viitorul partidului nostru, un vot pentru un USR PLUS mai bun și mai capabil să ofere societății românești o șansă la o viață decență și normală, la prosperitate și bucurie.

Le mulțumesc, de asemenea, lui Irineu Darău și Dan Barna, pentru că împreună putem fi mai buni.

Nu îi consider contracandidați și concurenți, ci colegi, prieteni și parteneri pentru anii care vin, indiferent de rezultatul celui de-al doilea tur.

Singura mea rugăminte este să înțelegem că votul colegilor noștri, membrii USR PLUS, este dedicat schimbării în bine, principiilor pe care le-am asumat și dorinței de a munci mai mult și mai eficient. Cred că se poate mai bine și mai mult, iar noi suntem aici ca să ne ținem de cuvânt față de voi toți, cei cărora vă cerem votul în aceste alegeri. În ceea ce mă privește, consider că partidul are nevoie de doi ani de construcție intensă, la sfârșitul cărora să avem șanse reale la președinția României și la o majoritate care să poată schimba și reforma România", a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Cioloş îşi va depune mandatul în 2023 dacă va fi ales preşedinte al partidului

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a anunţat că în cazul în care va fi ales lider al partidului, în anul 2023 îşi va depune mandatul, în vederea unei validări înaintea anului 2024, în care urmează să aibă loc atât alegeri prezidenţiale, cât şi parlamentare, citează Agerpres.



Întrebat dacă susţine o modificare a statutului, astfel încât preşedintele să fie ales doar pentru doi ani, Cioloş a confirmat.



"Oricum, eu, dacă voi câştiga preşedinţia partidului, în 2023 îmi voi depune mandatul, pentru că eu cred că înainte de alegerile din 2024, care sunt foarte importante, va fi un moment bun să facem o evaluare a felului în care a funcţionat partidul, ce am reuşit să facem până atunci. Şi conducerea partidului - cel puţin preşedintele -, dacă eu voi câştiga preşedinţia partidului, să fie validată printr-un vot, chiar înainte de alegeri. (...) Dacă nu vom modifica statutul până atunci... Noi vom avea acum, la congres, o discuţie şi despre modificarea statutului", a arătat Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul USR PLUS.



Totodată, şi-a reiterat intenţia de a nu mai candida la preşedinţia grupului Renew Europe din Parlamentul European, în cazul în care va câştiga şefia USR PLUS.



Cioloş şi-a exprimat speranţa ca în urma alegerilor interne, indiferent de rezultat, USR PLUS "să iasă consolidat", iar până în 2024 să capete experienţă şi maturitate pentru a demonstra că poate fi 'un principal partid de guvernare'.



"Să ne pregătim pentru ca în următoarele luni, în următorii ani să putem livra cât mai mult din ce am promis în campania electorală. Şi, evident, să ne pregătim pentru ca în 2024 să fim un partid care să fie în măsură să pună pe masă un program de guvernare în care oamenii să creadă şi să căpătăm şi experienţa, maturitatea ca să demonstrăm că putem să fim un principal partid de guvernare", a spus el.