Ciolacu, primele declaraţii după ce Ciucă şi-a anunţat demisia: Lăsaţi-ne să ne facem treaba! Vreau să mă bat pentru miniştri performanţi

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, după depunerea de către liderul PNL, Nicolae Ciucă, a mandatului de prim-ministru, că România are o democraţie consolidată şi pentru prima dată liderii celor mai importante partide din România şi-au ţinut promisiunea, transmite Agerpres.



"Îi mulţumesc domnului preşedinte al Partidului Naţional Liberal, domnul Nicolae Ciucă, până acum câteva ore prim-ministru al României. Din punctul meu de vedere, România are o democraţie consolidată după acest gest făcut de domnul Nicolae Ciucă astăzi. Este pentru prima oară când liderii celor mai importante partide politice din România şi-au ţinut o promisiune făcută şi nu putem decât să ne lăudăm cu acest lucru, indiferent cum am privi lucrurile sau dacă cineva consideră că nu a fost corect sau a fost corect", a afirmat Ciolacu la Parlament.

Principalele declarații:

Îmi doresc ca UDMR să rămână la guvernare, dacă voi fi premier.

Facem politică în acest moment! Avem şi performanţe, lucruri care au funcţionat foarte bine. Eu nu pot să fac abstracţie în ceea ce priveşte Ministerul Fondurilor şi Ministerul Transporturilor. Ştim cu toţii faptul că Sorin Grindeanu a reuşit o performanţă unică. Sunt peste 30 de miliarde contractări făcute pe această scurtă perioadă cât a fost la Transporturi.

Îmi doresc ca Guvernul României să fie unul performant.

Lăsaţi-ne, la nivel politic, să ne facem treaba!

Avem un protocol. Când va exista altă decizie am să vin să anunţ.

Din acest moment am intrat într-o altă logică instituţională.

Dacă eu voi fi persoana desemnată ca şi prim ministru, o să am o întâlnire cu domnul Kelemen Hunor, împreună cu domnul preşedinte al PNL Nicolae Ciucă.

Ne-am respectat între noi şi cred că nu există modificări foarte mari în structura ministerelor. Nu a condus nimeni, am fost cu toţii co-preşedinţi, chiar şi dl. Kelemen Hunor. Toţi trei am avut aceleaşi drepturi.

Grupul minorităţilor va participa la definitivarea programului de guvernare.

*ştire în curs de actualizare

