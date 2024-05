Premierul Slovaciei, împușcat. Victor Ponta: Suntem prieteni. Este extrem de șocant

Victor Ponta spune că este prieten cu premierul Slovaciei, Robert Fico, și că se roagă ca acesta să rămână în viață după ce a fost împușcat în plină stradă.

"Îl cunosc foarte bine Robert Fico, suntem chiar prieteni, ne știm de foarte mulți ani, am lucrat și când era prim-ministru el sau eu, dar și în alte situații. Indiferent de opinii politice, Europa este continentul unde politica se rezolvă în Parlament, nu se rezolvă prin asasinate. Sunt șocat de ceea ce am văzut, mă rog să fie bine, să fie în viață și să treacă peste acest episod, și mă rog să nu avem în Europa, ceea ce din păcate am văzut în America sau în alte părți ale lumii. Este extrem de șocant și spun încă o dată, nemulțumirile politice în Europa se rezolvă în Parlament, la vot, la televizor, în dezbateri, nu cu violență, indiferent despre cine este vorba", a declarat Victor Ponta la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI: Ambasadorul României în Slovacia, informații de ultimă oră despre atentatul asupra premierului Fico: Asta este ceea ce știm în acest moment

Victor Ponta: Europa e continentul unde nu se rezolvă nimic cu împușcatul

Întrebat dacă această tentativă de asasinat ar putea avea legătură cu pozițiile publice ale premierului Slovaciei, Victor Ponta a spus:

"Sincer nu știu mai mult decât dumneavoastră în acest moment. Poate să fie pur și simplu un nebun, cum a fost în cazul premierului Japoniei care nu cu mult timp în urmă a fost asasinat, sau poate să fie ceva în legătură cu politica, dar mai spun încă o dată, cred că în acest moment, ce poziții politice, de la ce partid, nu contează, contează ca Europa și România, slavă Domnului, să rămână așa. Europa e continentul unde nu se rezolvă nimic cu împușcatul și orice se poate rezolva în mod democratic. Sper să rămânem așa, sper să fie un incident izolat și să nu vedem violența devenind într-adevăr și în Europa arma de bază".

Un moment de cotitură pentru Europa?

Întrebat dacă acesta ar putea fi un moment de cotitură pentru Europa, Ponta a declarat: "Sigur, e un moment în care Europa ar trebui să se reîntoarcă la ce a stat la baza Europei și anume valorile, solidaritatea. Avem, într-adevăr, acest conflict, invazia rusească în Ucraina, avem totuși tragedia cumplită din Gaza de care mulți lideri europeni nu vorbesc din lașitate, avem foarte multe alte probleme legate de violență și agresivitate, și dacă Europa vrea să reziste cred că trebuie să se întoarcă la un discurs adevărat. Deocamdată cred că este prea multă ipocrizie în Europa și asta ne afectează pe toți".

Totodată, acesta a fost întrebat despre rolul serviciul de pază și protecție, dar și a celui de informații, în prevenirea unor astfel de incidente.

"Poată să vă spun că am lucrat atâta timp cu SPP-ul și nu am auzit niciodată de vreo fisură de securitate la niciun președinte sau prim-ministru al României. Nu știu și cred că vom afla mai încolo, toți, dacă este vorba despre un nebun care nu poate fi prevenit de niciun serviciu din lume sau dacă e ceva mai grav. În România nu a fost așa ceva... bine, nu vorbesc de acum nu știu câți ani când a fost asasinat un prim-ministru, Lascăr Catargiu, dar eu sper să nu trăim niciodată să vedem violența nici asupra politicienilor, nici asupra oricui altcuiva", a mai declarat acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News