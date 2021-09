Ciolacu: Ghinea are 0,2 absorbţie fonduri europene

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a avut un schimb de replici, joi seară, cu președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Noi vrem responsabilitate la guvernare”, a spus Rareș Bogdan la B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician”. „Am înțeles. Spuneți-mi, în aceste opt luni, câți km de autostradă a făcut domnul Drulă sau îmi spuneți câți km de irigații a făcut domnul Oroș?!”, a zis Marcel Ciolacu, liderul PSD.

„A continuat proiectele începute de Lucian Bode, prin care a atras 3 miliarde...”, a spus Rareș Bogdan, moment în care a intervenit din nou Marcel Ciolacu: „Domnule Rareș Bogdan, vă rog eu mult, acum vorbiți cu Marcel Ciolacu și știu cifrele din minister pe de rost!”

„Uitați-vă pe cifre”, a replicat Rareș Bogdan. „Domnule Rareș Bogdan, absorbția de fonduri europene este de 0,2 la sută de când este domnul Ghinea! Pe coeziune și dezvoltare, aproape jumătate de miliard. Avem o restanță...”, a spus Marcel Ciolacu, Rareș Bogdan intervenind, spunând „nu o să-i atac pe colegi!”

PSD vrea anticipate. Ciolacu: Se poate

În aceeași emisiune, preşedintele PSD a spus că alegerile anticipate pot fi declanşate înaintea de expirarea termenului de 45 de zile în care premierul Cîţu trebuie să vină cu Guvernul în Parlament pentru un vot de încredere.

„Se face modificare la lege, se face campanie electorală de două săptămâni. Suntem ultimul stat european care nu a avut anticipate. Care e problema, unde e grozăvia? Este evident că PSD nu va susţine un guvern minoritar al PNL. Nu ştiu ce vor alianţa USR cu AUR, poate lucrează la programul de guvernare acum. Pot presupune. Când depui o moţiune, gândeşti şi pasul 2", a spus Marcel Ciolacu.

„Am făcut moţiune, am făcut textul, am prins toată guvernarea, aşa cum era normal. L-am prins şi pe Ghinea. Și pe Drulă. Nu e suficient ca ministru la Transporturi să umbli cu ranga şi să demolezi chioşcuri. Ai zero la sută kilometri de autostradă. Ghinea are 0,2 absorbţie fonduri UE. E adevărat, e în creştere faţă de mandatul precedent, când a avut zero. Nu ai PNRR aprobat", a subliniat Marcel Ciolacu.