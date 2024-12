Cine ar fi crezut la începutul anului? Dacă bate Rapidul duminică Dinamo termina anul pe primul loc în România

"Suntem pregătiţi pentru meci, am toţi jucătorii la dispoziţie cu excepţia lui Adnan (n.r. - Adnan Golubovic, accidentat). Avem ambiţie să câştigăm acest meci. Îi respectăm pe cei de la Rapid, dar noi suntem încrezători în ceea ce putem face, în antrenamentele pe care le-am făcut până acum. Aşa că eu cred că va fi un joc excelent între două echipe foarte bune. O victorie ne-ar mări şansele să ne asigurăm participarea în play-off. Suntem într-o poziţie bună şi cu fiecare victorie putem fi din ce în ce mai siguri. Aşa că în acest moment obiectivul devine din ce în ce mai aproape. Ar însemna foarte mult pentru noi să terminăm anul pe primul loc. Toată lumea să fie sigură că vom da totul pe teren pentru a termina pe primul loc", a afirmat el, potrivit Agerpres.



Tehnicianul croat a explicat că duminică formaţia sa va încerca să profite de slăbiciunile adversarilor, aşa cum face la fiecare meci.



"Rapid are jucători de calitate pe fiecare poziţie, în special în ofensivă. Aşa că trebuie să fim atenţi la acest aspect. Însă, la fel ca orice altă echipă din Superligă, are puncte puternice, dar şi slăbiciuni. Noi vom încerca să profităm de aceste slăbiciuni. Este ceea ce ne propunem să facem la fiecare meci", a precizat Kopic.



"Nu ne gândim încă la vacanţa de Sărbători, ci doar la a juca un fotbal bun şi a câştiga pe merit cele trei puncte din meciul cu Rapid. Avem şansa să terminăm această parte a sezonului pe primul loc şi vom lupta pentru asta. Suporterii au fost alături de noi de la început, chiar şi în momentele mai puţin bune. Sigur că aşteptările lor sunt din ce în ce mai mari, iar acum, când suntem în faţa acestui derby, este normal să îşi dorească să câştigăm", a adăugat antrenorul croat.



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte formaţia FC Rapid, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 21-a a Superligii.

