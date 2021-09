Cine a dat documentele despre arestarea lui Cîțu în SUA. Rareș Bogdan: O spun cu durere, cu o lacrimă în ochi...

"O spun cu durere şi o spun cu mâhnire şi ştiu că se uită foarte mulţi colegi de-ai mei, membri PNL... N-au fost date de adversarii noştri tradiţionali politici. Acele documente au plecat din interiorul PNL şi o spun cu o lacrimă în ochi. Dacă dădea PSD acele documente, puteam să înţeleg. Dacă dădea chiar USR, puteam să înţeleg. Ele nu au fost date nici de USR PLUS, nici de AUR, nici de PSD. Au fost date din interiorul PNL. Le spun tuturor membrilor noştri de partid că acele atacuri mârşave împotriva lui Florin Cîțu au fost coordonate şi au pornit din interiorul PNL", a spus Rareş Bogdan, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

Ce declara Florin Cîțu, în momentul în care s-a aflat totul

"Este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus. A fost o greşeală. Repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

"Este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut. Era sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am băut îndeajuns încât să depăşesc limita legală. Cred că am consumat bere. Nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut cât să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Când am fost oprit de poliţişti, am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le avem în statul Iowa", a mai declarat Florin Cîțu, într-o conferință de presă diferită.