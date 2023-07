Chirieac, previziune sumbră cu privire la soarta dosarului azilului groazei din Voluntari

'Ce am văzut noi, opinia publică, este înspăimântător! Este dincolo de umanitate. Personalul acela, nu știu cine l-a angajat la azil, este clar că nu este specializat! Pur și simplu, sunt niște bestii cei care apar în stenograme! Și cei care nu apar în stenograme, dacă au văzut și au fost martori la așa ceva treaba lor era să anunțe autoritățile, care sunt ele, așa cum sunt ele impotente! Trebuiau să facă plângere la Miliție sau să plece sau să se vadă că se întâmplă ceva care nu poate fi tolerat. Ce să vă spun? Că va trece valul mediatic și, probabil, se va înfunda și această anchetă?!... din 24 de inculpați, doar 4 sunt arestați.', a declarat Bogdan Chirieac.

'Și, atunci, pe vremea lui Ceaușescu aveam cel mai mare număr de copii bolnavi de SIDA din lume, deoarece le-a făcut injecție cu același ac. Asta se întâmpla în orfelinatele lui Ceaușescu. Ce s-a întâmplat în azilul groazei... vedem cum erau tratați pacienții. Și, mă rog, cei care au greșit acolo, dincolo de populismul acesta că cine a greșit să plătească, nu! Să facă 5000 de ani de pușcărie! Ei sunt bestii, nu sunt oameni! Nu ai ce să mai faci cu ei! Când vor ieși din pușcărie, peste 1000 de ani, să meargă în alte domenii mi-aș dori! Însă, nu are rost să avem speranțe! Nu se va întâmpla nimic. Se va înfunda ancheta.', a spus Bogdan Chirieac.

'După ani, probabil, vor spune că s-au prescris faptele. Am văzut de prea multe ori astfel de lucruri în România! Țineți minte cum am luat foc cu toții, când am văzut la televiziune, frauda electorală de la Sectorul 1 a doamnei Clotilde Armand. După 3 ani, dosarul este sufocat. Îmi este teamă că se va întâmpla la fel cu azilul din Voluntari!', a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

Citește și - REFERAT procurori DIICOT cu azilele groazei: Sunt una singură cu 28 de nebuni... Unul m-a f...t în gură... că nu i-am dat cafea, l-am omorât cu bătaia

Citește și - Consiliera Gabrielei Firea, al cărui nume apare în dosarul cu azilele groazei, s-a suspendat din funcție

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News