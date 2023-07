REFERAT procurori DIICOT cu azilele groazei: Sunt una singură cu 28 de nebuni... Unul m-a f...t în gură... că nu i-am dat cafea, l-am omorât cu bătaia

Marţi, aproape 100 de persoane în vârstă au fost salvate de poliţişti şi procurori ai DIICOT, în urma efectuării unor percheziţii la trei azile din Voluntari, unde bătrânii, mulţi cu dizabilităţi, erau bătuţi, înfometaţi şi puşi la muncă forţată.



Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2020, în judeţul Ilfov, ar fi fost constituite două grupuri infracţionale organizate, în scopul exploatării persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în situaţii vulnerabile, exploatarea victimelor fiind realizată prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, prin exploatarea muncii neremunerate a acestora, prin constrângere şi exercitare de acte de violenţă fizică.



De asemenea, exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa sau neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi asigurării igienei beneficiarilor care nu aveau capacitatea fizică/ psihică de autoîngrijire, concomitent cu ţinerea acestora în stare de aservire faţă de membrii grupurilor infracţionale organizate, în vederea obţinerii de către liderii grupărilor şi de către ceilalţi membri a unor foloase patrimoniale pe nedrept.

Vă prezentăm câteva pasaje din referatul pentru propunerea de arestare preventivă în cazul angajaților de la azilele groazei. Veți vedea ce discuții aveau angajații din aceste instituții.

În data de 20.05.2023, la ora 20:31:50, GODEI DANIEL, de la centrul din Voluntari, a luat legătura cu ALINA și au purtat următoarea discuție:

(...)



În discuție, de la postul telefonic utilizat de ALINA, intervine și un pacient al căminului, pe nume CLAUDIU:

GODEI DANIEL: Ok, ok, dar ia-ți tratamentul în seara asta, te rog frumos și mâine dimineață, până ajung eu acolo, ca să-ți dau actele!

CLAUDIU: Auziți, dumneavoastră nu aveți cum să spuneți așa ceva, că nu sunteți dumneavoastră domnul doctor!

GODEI DANIEL: Bă, hai că ți-am vorbit frumos și deja cred că mă iei la mișto tu pe mine, pune mâna și ia-ți medicamentele, să nu vin eu până acolo...eu sunt și doctor, sunt și Dumnezeul tău, sunt și cine vrei tu, dacă mă iei la mișto!

CLAUDIU: Mă duc mâine dimineață la Obregia...

GODEI DANIEL: Nu, mă, îți iei medicamentele acuma că îți spun eu să-ți iei medicamentele, dacă mă suna ALINA în zece minute și nu-mi spune că ți-ai luat medicamentele, vin acolo și o să stau altfel de vorbă cu tine!

CLAUDIU: Așa și dau testul psihologic...

În data de 19.03.2023, la ora 07:31:55, ALINA a fost contactată de către un DOMN aflat la postul telefonic și au purtat următoarea discuție:

DOMN: Și esti pe (neinteligibil)?



ALINA: Da, i-am bătut p-ăștia de dimineață! I-am dat una lu’ unu...



DOMN: Poate-ți trage...



ALINA: Ce să dea, că le e frică de mine!



DOMN: De îți sparge fața...



ALINA: I-am dat eu lui!



DOMN: Treaba ta...



ALINA: M-am săturat, dar dă-i dracu, țipă cu noaptea în cap! Te chinui să le faci să mănânce, te chinui...ai dracu, țipă, i-am dat eu, na, să țipi, fir-ai al dracu, să ai de ce să țipi, să te satur! Mă doare un cap, așa, sunt obosită, nu știu dracu...am băi de făcut, am...

DOMN: Dar când ai intrat, azi?

ALINA: Ieri, dimineață!

DOMN: Sau când?



ALINA: Ieri!

DOMN: Ieri...ieri de dimineață?



ALINA: Îhm...am astăzi, tre’ să fac curat peste tot, am băi, am...

DOMN: Și esti singură, singură?



ALINA: Păi, da! Singură, singură, eu și cu nebunii, adică!

În data de 14.03.2023, la ora 19:49, NICOLAE E. a fost contactat de către TRIFU G. de la postul telefonic și au purtat următoarea discuție:

NICOLAE E.: Dar cu nea MARIN, cu nea MARIN ai cam avut dreptate, ce să zic, l-am ținut de câteva ori pe nea MARIN, păi, dă-o încolo de treabă...

TRIFU G.: Păi, ROXANA îi ia pe toți la dracu să-i înjure...până nu o bate, trebuia să o las să o bată!

NICOLAE E.: Fii atent, vorbeam cu CORNEL la masă și i-a dat o mare palmă lu’ CORNEL, de ziceai ce e aia, mă!

TRIFU G.: Cine i-a dat, ea?



NICOLAE E.: Ea, mă...



TRIFU G.: Asta e, o să încalece ROXANA, acolo, dacă nu o ciufulesc ăia...

NICOLAE E.: Păi și ce, trebuia să o las? Dacă o bătea de o nenorocea, mai intram dracu la belele, cine știe...



TRIFU G.: Păi, asta e, corect, după aia zicea, păi, tu ce ai făcut acolo?

NICOLAE E.: Păi, da...



TRIFU G: Ce dracu să faci, bre, n-ai ce...acolo sunt probleme, eu v-am spus că sunt probleme!

În data de 30.04.2023, la ora 13:08:36, ALINA a fost contactată de către un DOMN și au purtat următoarea discuție:

ALINA: Ei!



DOMN: Ce faci, (neinteligibil)?



ALINA: Ce dracu, am jelit până acuma!



DOMN: De ce?



ALINA: Păi cum, mă, tată, mă, una singură în 28 de nebuni...s-a bătut doi, aicea, unul m-a f...t în gură că nu i-am dat cafea, l-am omorât cu bătaia, p-ăla!

DOMN: Foarte bine, fir-ar mă-sa a dracu!



ALINA: Da...



DOMN: Și, ce ziceai, că ieși dimineață?

ALINA: Da, așa mi-a zis, dar, na...

În ziua de 13.05.2023, la ora 12:45:01, ALINA din Voluntari este contactată de o persoană neidentificată de sex bărbătesc, notată DOMN, şi poartă următoarea discuţie în limba română:

- ANGHEL CĂTĂLINA: Da!

- DOMN: Ce faci?

- ANGHEL CĂTĂLINA: Treabă!

- DOMN: Treabă faci?

- ANGHEL CĂTĂLINA: Da.

- DOMN: Când te aud și eu că te distrezi?

- ANGHEL CĂTĂLINA: E...

- DOMN: Că nu faci treabă!

- ANGHEL CĂTĂLINA: Pe lumea aialaltă!

- DOMN: Ei na.

- ANGHEL CĂTĂLINA: Da. (pe fundal se aude vocea unei persoane de sex femeiesc care afirmă ceva neinteligibil. În continuare Alina se adresează acesteia astfel: -Ce are fă?)

Stai așa un pic, stai...

- DOMN: Î.

- ANGHEL CĂTĂLINA: Da. Ce zici?

- DOMN: Când zici că mai ieși de acolo?

- ANGHEL CĂTĂLINA: Nu știu nimica!

- DOMN: A...

- ANGHEL CĂTĂLINA:

- În continuare Alina se adresează pe un ton ridicat unei terțe persoane din apropiere: -De ce nu te ștergi mă, arde-te-ar focul, să te ardă pe mațe! Nesimțitul dracu' ce ești! Ce e aicea bă!

- DOMN: Lasă-l dracu'....ho...ho...

- ANGHEL CĂTĂLINA: -Ce bă, animalu' dracu'! Ce... (pe fundal se aude un zgomot specific unei lovituri) fir-ați ai dracu', să fiți cu plămânii voștrii!

- DOMN: Aoleu...

- ANGHEL CĂTĂLINA: -De nenorociții dracului ce...-Adă-i altă pereche, nu vezi că s- a murdărit?!...Hai tată, că vorbim!

- DOMN: Când vorbim?

- ANGHEL CĂTĂLINA: Nu știu!

- DOMN: Păi nu pot să mai vorbesc.

- ANGHEL CĂTĂLINA: Hai, că am treabă!

- DOMN: Ai treabă...bine.

- ANGHEL CĂTĂLINA: Hai!..-Ce dracului e mă pe tine, măi animalu' dracu'! Mă, javră ce ești!

În ziua de 13.05.2023, la ora 16:28:40, A. CĂTĂLINA din Voluntari contactează o persoană neidentificată de sex bărbătesc, notată DOMN şi poartă următoarea discuţie în limba română:

DOMN: Ce faci coană?



A. CĂTĂLINA: Ce dracu să fac? A bătut unul pe unu.

DOMN: Ce-i faci?



A. CĂTĂLINA: Se bătu dracu, unu-l bătu pe unu!

DOMN: A...s-au bătut.



A. CĂTĂLINA: A bătut. Nu că ăla...



DOMN: E...se mai întâmplă.



A. CĂTĂLINA: Ă?



DOMN: Se mai întâmplă și de astea!



A. CĂTĂLINA: Fir-ar ai dracu' să fie cu căminele lor!

DOMN: (râde) Doamne ferește!



A. CĂTĂLINA: De demenții dracului!



DOMN: Cum te descurci cu ei acolo fată, singură?



A. CĂTĂLINA: E uite că mă descurc fată!



DOMN: (râde)

(...)

A. CĂTĂLINA: Auzi?



DOMN: Da!



A. CĂTĂLINA: Nu știu de la ce, am niște amețeli rele...



DOMN: Amețeli?



A. CĂTĂLINA: Da tată!

La data de 2023-04-25 ora 19:11:19, C. Ioana Andreea este apelată de B. Florentina, între cei doi având loc următoarea discuție:

Convorbirea prezintă interes de la min 09:48

B. Florentina: Vorbeam cum vorbesc acum cu tine. Pe tonul ăsta. Nu (n.l. se exprimă ca și cum ar țipa la cineva): Hai bă! Trage carte! Nu de acolo! Nu! Stop! Nu!

C. Ioana Andreea: Eu înțeleg că nu-i duce mintea foarte mult, că săracii sunt așa cum sunt. N-au vrut ei să se nască așa.

B. Florentina: Dar cu vorbă bună percutează mai repede.

C. Ioana Andreea: Da. Asta voiam să zic, că nu sunt animale să înțeleagă doar cu zbierat și trosnit!

B. Florentina: După ce a plecat Dan, a trimis-o pe Anca în spate, să vadă ce fac eu în birou, în timp ce... și când am văzut-o pe Anca pe afară, i-am făcut semn: Ia vino încoa! Ce faci? Ai pățit ceva? Ești bine? Nu, căutam cheile de la bucătărie, că am pierdut cheile de la bucătărie, că le-a aruncat nu știu cine.

C. Ioana Andreea: Ce minciună.

B. Florentina: Da. Și între timp se auzeau țipete. Țăranca asta țipa la Goaimă. Nu că țipa. Urla. Cât a stat Dan, acolo, în birou, nu s-a auzit absolut nimic. Niciun țipăt! Nimic. Calm. Imediat cum a plecat Dan, a început să urle ca disperata.

C. Ioana Andreea: Normal. Că doar atâta știe.

B. Florentina: Și când jucam cărți, ea a ieșit, că na, stătea gură cască la mine așa și între timp a intrat Cipraia în birou. Și nu știu care a strigat. Evident, toată lumea, mi-a zăpăcit- o la masă acolo, că: Aiaiaia (n.l. interjecție care semnifică agitație) a intrat Cipraia în birou! Toți s-au ridicat de la masă. Și zic: Stop! Stop! I-am pus înapoi jos, fiecare stă și-și face jocul. Și m-am uitat la asta, gen urât: Du-te dracu la biroul tău, acolo, lasă-mă. Stai și... Și a certat-o pe Cipraiacă i-a intrat în birou și a pocnit-o

C. Ioana Andreea: A pocnit-o?



B. Florentina: Da. I-a dat două palme că s-a auzit pleosc, pleosc.

C. Ioana Andreea: Deci asta, chiar e nașpa.



B. Florentina: Că ce, e vina ei că ai lăsat tu ușa deschisă la birou ca să vii să mă păzești pe mine?



C. Ioana Andreea: Dar nu doar asta. Este discriminare față de ceilalți pe care îi lasă, iar pe ea nu a lăsat-o.

B. Florentina: Păi da, oricum, asta face în continuu.

C. Ioana Andreea: Ceilalți ce să înțeleagă. Unii au voie, unii n-au voie sau care e treaba?

B. Florentina: Păi asta mi-a spus și Magda.

Din conținutul procesului-verbal din data de 20.06.2023, întocmit de organele de cercetare penală ale poliției judiciare, privind ascultarea și redarea înregistrărilor audio de interes efectuate la data de 20.04.2023, la C.I.A.P.A.D. Armonia, de către colaboratorul cu altă identitate decât cea reală (T. Dragoș), autorizat în cauză, a rezultat cum pe o înregistrare, la minutul 10:30, pe fundal se aude vocea angajatei „Alina” care țipă la o persoană (n.l. posibil un beneficiar) pe tema igienei după ce defecase. Ulterior, aceasta revine în camera unde se afla și colaboratorul, iar în cadrul discuției i-a numit pe beneficiari „spurcații dracului”, fiind revoltată de faptul că beneficiarul cu apelativul „Petre” (diagnosticat cu Alzheimer și tulburare psihică cronică) a murdărit toaleta.

De asemenea, într-o altă înregistrare, la minutul 22:34, pe fundal se aude cum “Alina” îl cheamă pe beneficiarul cu apelativul „Claudiu”, (diagnosticat cu schizofrenie paranoidă), acesta afirmând că vine mai târziu deoarece are nevoie la toaletă, moment în care „Sandu” îl strigă pe un ton agresiv, exprimându-se astfel: „Bă! Bă! Treci încoace! Fir-ai al dracu` de nesimțit!”

Mai departe, într-o altă înregistrare, la minutul 06:26, pe fundal se aude vocea angajatei „Alina” care i se adresează beneficiarului cu apelativul „Andrei”, astfel: „Treci de acolo sus! Andrei! Treci! Stai dracului cuminte că te bat, să știi!”

Beneficiarii sunt ținuți în condiții inumane de cazare, respectiv paturi fără saltele conforme (burete învelit cu pânză), infestate de gândaci și plosnițe

De asemenea beneficiarii ce nu au capacitatea să se autoîngrijească sunt ținuți nespălați iar cei care suferă de incontinență (poartă scutece) nu sunt schimbați perioade îndelungate de până la 9 zile, aspecte care rezultă atât din procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, cât și din declarațiile date în cauză de colaborator.

De asemenea beneficiarilor nu le este asigurată o alimentație minimală și din probatoriul administrat a rezultat că aceștia sunt subnutriți și cantitățile precum și calitatea mâncării sunt total inadecvate și insuficiente, fiind slabe din punct de vedere nutritiv.

Elocventă în acest sens este situația unui benef iciar care potrivit afirmațiilor aparținătorului său, care îl prelua periodic la domiciliu, pentru scurte interval de timp a slăbit 6 kilograme în doar șase săptămâni.

Extras declarație colaborator din data de 20.04.2023:

În cursul zilei de 19.04.2023, când am fost să chem pacienții la micul dejun, am constat că pacientul mai agresiv ,,Dan” avea lenjeria udă de urină iar acesta era ud pe pantaloni, cu un miros specific pregnant. I-am transmis ,,Alinei” acest aspect, care mi-a spus să îl las așa deoarece facea noaptea pe el. Pe parcursul zilei am observat că pacientul nu a fost schimbat, a fost lăsat așa până i s-au uscat pantalonii pe el.

Extras declarație colaborator din data de 21.04.2023:

Pe parcursul activităților desfășurate în perioada în care am lucrat în centrul din Afumați am observat gândaci în bucătărie, inclusiv în frigider atunci când l-am curățat. În băi se facea curățenie de cetățenii străini, dar exista un miros pregnant.

Extrase din declarația dată de colaborator la data de 28.06.2023, în calitate de martor, sub o altă identitate decât cea reală:

“Ce poți relata despre starea camerelor, ce mobilier exista în acestea, dacă existau dulapuri pentru beneficiari, unde se aflau hainele beneficiarilor de la centrul Armonia? Beneficiarii aveau un dulap pe hol la comun unde își țineau hainele. Nu găseai pentru niciunul dintre ei haine sau schimburi pentru a putea îmbrăca beneficiarii.”

Beneficiarilor nu le este asigurată asistența medicală de care aceștia au nevoie, având vedere afecțiunile cronice de care suferă, care sunt și de altă natură decât cea psihiatrică, de asemenea nu le sunt administrate medicamentele de care au nevoie conform prescripțiilor medicale. Situația este cauzată de lipsa medicamentelor, întârzierea prescrierii acestora ori după caz neglijența angajaților care omit să le administreze sau nu cunosc cum să le administreze având în lipsa de pregătire de specialitate.

Totodată din probatoriul administrat până în prezent a mai rezultat că beneficiarii nu au fost consultați de medici specialiști pentru afecțiunile cronice de care suferă, întrucât contractele încheiate cu aceștia sau cu diverse clinici medicale sunt fictive, rolul acestora fiind să asigure îndeplinirea condițiilor pentru licențiere. Astfel orice problemă medicală fără caracter de urgență, care ar fi putut fi gestionată în cadrul centrelor, este rezolvată doar prin apelarea serviciului de urgență 112, prin intermediul personalului medical de la ambulanță.

Această practică este de natură să reducă cheltuielile pe care membrii grupului infracțional ar trebui să le facă în numele beneficiarilor, întrucât toată asistența medicală este asigurată de instituțiile statului (ambulanța, spitale) deși acest aspect ar fi trebuit să fie asigurat de asociație, în calitatea sa de furnizor de servicii sociale, din sumele de bani decontate în numele beneficiarilor.

De asemenea, membrii grupării infracționale simulează starea de legalitate privind acordarea unor servicii medicale în regim ambulatoriu, atât prin încheierea contractelor de prestări servicii / de colaborare cu cu personal medical de specialitate dar și prin întocmirea de documente din care să rezulte că aceștia acordă consultații paraclinice periodice, activități ce nu au loc în fapt.

De asemnea a mai rezultat faptul că angajații cunosc faptul că G. Ștefan Cristian împreună cu fratele său realizează profituri considerabile ca urmare a exploatării beneficiarilor, (folosind expresia sunt puși pe căpătuit) astfel aceștia fac propriile calcule, ajungând la concluzia că G. Ștefan Cristian face cheltuieli minime și plătește salarii derizorii atât lor cât și medicilor specialiști, astfel că dintr-un total estimat de aceștia de 30.000 de euro încasați lunar, acesta nu cheltuiește mai mult de 4000-5000 de euro în interesul și pentru îngrijirea și oferirea de servicii beneficiarilor, plata chiriei și a salariilor, fapt ce conduce la situația teribilă existentă la nivelul centrului, iar restul sumelor reprezintă profitul acestora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News