"Nu am auzit în 31 de ani de politică post-revoluționară în România asemenea acuzații împotriva statului, făcute de un membru al unui partid aflat la putere. Liviu Dragnea a povestit lucrurile astea, dar era în opoziție. Ludovic Orban este la Putere, cu partidul său. Întrebarea este de ce nu a făcut aceste declarații când era președintele Partidului Național Liberal sau când deținea funcția de prim-ministru? La ce a declarat în aceste momente, dacă este adevărat, că deocamdată nu am văzut și argumentele și dovezile, este absolut suficient să considerăm România un stat eșuat. Din cauza asta, eu sunt încă sub șocul acestor declarații.", a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Ludovic Orban: Cea mai puternică lovitură împotriva democrației

Ludovic Orban a acuzat că-n campania pentru șefia PNL au fost dați afară din funcții publice liberali susținători ai săi, acuzând și presiuni, amenințări și utilizarea puterii de stat în intimidarea membrilor PNL. Totodată, susține că s-au făcut promisiuni pe bani publici. Ludovic Orban consideră că a fost ”atacat mai mârșav decât a fost vreodată atacat de PSD.”

”Totul a culminat cu un așa-zis Congres în care a fost încălcat flagrant și grav un drept fundamental într-o democrație: dreptul de a alege liber. Mecanismele de control și presiune parcă sunt desprinse din apanajele regimurilor totalitate” a afirmat Ludovic Orban, considerând că e fără precedent în democrație.

”Planificatorii acestei lovituri de partid, care au orchestrat cea mai puternică lovitură împotriva democrației, și uneltele lor jalnice din afara și din interiorul partidului și-au bătut joc de istoria glorioasă a PNL și au transformat PNL în ceva ce n-a fost niciodată în istoria sa, aproape distrugând imaginea publică a PNL. Multă lume se întreabă ce voi face. Transmit simplu și clar: rămân același om, nu pot fi înfrânt. Voi continua lupta pentru lucrurile în care cred cu mai multă energie, vigoare și hotărâre.” a mai afirmat Ludovic Orban.

Acest articol reprezintă o opinie.