Cezar Crețu, primul punct în confruntarea România - China din Cupa Davis

România a obținut primul punct în confruntarea cu reprezentativa Chinei în Grupa Mondială II a Cupei Davis, după ce jucătorul Cezar Crețu l-a învins pe Yunchaokete Bu cu 3-6, 6-4, 7-6 (7/4), vineri, în Sala Polivalentă din Craiova.

Crețu (292 ATP) a avut nevoie de mai bine de trei ore de joc (3 ore și 7 minute) pentru a se impune în fața lui Bu (113 ATP), prima rachetă a Chinei în această confruntare.

În primul set, cei doi au mers cap la cap până la 3-3, după care chinezul a făcut diferența și s-a impus cu 6-3 după patru ghemuri consecutive. În actul secund, Crețu a reușit un break la 3-3, iar acesta a decis soarta setului, pe care l-a câștigat cu 6-4. În decisiv, românul a avut 5-3, dar nu a reușit să fructifice avantajul și a pierdut trei ghemuri consecutive. Crețu a împins jocul în tie-break, unde a reușit să încline balanța în favoarea sa, câștigând cu 7-4.

Românul a reușit nu mai puțin de 9 ași în acest meci, față de 6 ai adversarului, dar a comis și 4 duble greșeli (3 pentru Bu).

Jucătorul de tenis Cezar Crețu a declarat, vineri, după ce a adus victoria României în primul meci al întâlnirii de Cupa Davis cu China, că e foarte important modul în care îți stăpânești emoțiile, precizând că el a reușit să o facă abia după ce pierduse primul set în fața lui Yunchaokete Bu.

”Îmi e greu să descriu în cuvinte. Dar da, e foarte important modul în care îți stăpânești emoțiile. Nu am reușit să o fac grozav în acele momente. Însă am rămas pozitiv și am sperat că voi face un joc bun în continuare și uite că ușor-ușor am reușit să îmi găsesc din nou liniștea și să pot să fac ghemuri bune”, a afirmat Crețu la postul Digi Sport.

Al doilea meci de simplu de vineri îi va opune pe Gabi Adrian Boitan (364 ATP) îl va întâlni pe Yi Zhou (527 ATP), o confruntare în premieră. Inițial, Filip Cristian Jianu (234 ATP) trebuia să joace cu Zhou.

Ziua de sâmbătă va începe cu partida de dublu (13:00), dintre perechea Victor Cornea/Bogdan Pavel și cuplul Fajing Sun/Rigele Te. Cornea ocupă locul 80 în lume la dublu, Pavel este pe 272, Sun pe 289, iar Te pe 742. Ultimele două meciuri de simplu se vor jucat între Jianu și Bu, respectiv între Crețu și Zhou, dueluri în premieră. Suprafața de joc este hard - Acryflex-T Standard. România și China nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis, informează Agerpres.

Titlul olimpic, ”principalul obiectiv” al lui Djokovic

Jucătorul sârb Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri majore, 24, la egalitate cu australianca Margaret Court, a subliniat, vineri, că titlul olimpic de la Paris a fost ”prinicpalul obiectiv” în acest sezon, în contextul în care în actualul an competițional nu a câștigat vreun titlu major, deși a ajuns în finală.

Înainte de meciul Serbia - Grecia, care va avea loc la Belgrad, în Cupa Davis, Djokovic a vorbit, într-o conferință de presă, despre triumful său la Paris. ”A fi 100% pregătit nu este garanția că vei câștiga ceva, dar șansele sunt, desigur, mult mai mari... Fiecare an este o provocare pentru mine. Medalia de aur a fost obiectivul principal în acest sezon.

Este cel mai mare succes al meu și lucrul de care sunt cel mai mândru', a afirmat Djokovic. 'Avem cea mai puternică echipă posibilă și este important ca jucătorii tineri să simtă cultul naționalei, unitatea, dragostea enormă și dorința de a reprezenta cât mai bine Serbia pe scena internațională', a prefațat Djokovic duelul dintre echipa țării sale și cea a Greciei. Aceasta din urmă nu va conta pe cel mai bun jucător al său, Stefanos Tsitsipas. 'Sperăm că putem ajuta și inspira generațiile tinere”, a adăugat Djokovic.

Căpitanul echipei Serbiei, Viktor Troicki, a menționat că așteaptă susținerea fanilor locali. ”Nu am mai jucat la Belgrad de mult timp, vrem să câștigăm din nou și să trecem peste gustul amar de la Kraljevo (înfrângere cu Slovacia în Cupa Davis, în sezonul trecut - n. r.), iar de aceea vom alinia cea mai puternică echipă, cu excepția lui Laslo Djere, care este accidentat”, a declarat Troicki.

”Vizăm victoria și suntem favoriți, dar nu ne vom relaxa”, a spus Troicki. Sâmbătă, sârbul Miomir Kecmanovic va juca împotriva grecului Aristotelis Thanos, iar Djokovic îl va avea adversar pe Ioannis Xilas. Duminică, în meciul de dublu, Djokovic și Hamad Medjedovic vor evolua contra lui Petros Tsitsipas și Demetris Azoides, apoi Djokovic va primi replica lui Thanos, iar Kecmanovic îl va înfrunta pe Xilas, scrie Agerpres.

