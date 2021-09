„Am o veste bună! Știți că vă tot povesteam de proiectul meu pentru copiii cu autism? Toate avizele sunt pozitive, luni urmează să fie dezbătut și votat în Senat, și ajunge la Camera Deputaților, ceea ce înseamnă că am intrat în linie dreaptă cu tot ce mi-am dorit. Este proiectul meu de suflet, prima inițiativă legislativă. Urmează cea legată de achiziții publice. Am văzut că Superman (n.r. cu referire la Florin Cîțu) a mai luat așa puțin din ea. Urmează să fie dezbătută, dar mă bucur extraordinar de mult pentru tot ceea ce am reușit să fac”, a spus Laura Vicol în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Cred că se va termina totul cu bine, pentru că nu are cum altfel, toate avizele sunt!”, a subliniat Laura Vicol.

Interviul cu Laura Vicol de la DCNewsTV:

Pe cine vrea să vadă Laura Vicol în Guvern

„Eu, cu siguranță, îmi doresc un Guvern de oameni competenți pe care să-i intereseze România și cum trăiesc românii. Vă spun sincer ca om, nu ca politician, nu ca parlamentar, mi-aș fi dorit să văd oameni care să vină cu lucruri bune pentru cei care nu pot să facă. De aceea ești pus parlamentar: să ocrotești. Nu poți să ocrotești oamenii decât prin legi bune pentru ei. Am traversat și încă traversăm o perioadă foarte urâtă. S-au închis multe societăți comerciale, economia este la pământ, uitați-vă la prețurile care explodează. Oamenii o duc rău, foarte rău!”, a mai spus Laura Vicol în cadrul interviului de la DCNewsTV.

„Dacă ar fi să-i număr pe degetele de la o mână, sunt oameni în toate partidele cărora le pasă de români, dar nu au putere să facă nimic, nu sunt lăsați!”, a mai zis Laura Vicol.

De asemenea, a spus că „multă vreme de acum înainte” îl vede pe Florin Cîțu în funcția de premier al României.

Expresia preferată în cadrul coaliției

„Ați observat care era, în coaliție, expresia preferată? Vom analiza. Vom face. Vom nu știu ce. Lumea s-a săturat de vom! Lumea s-a săturat de vorbe! Românii vor fapte!”, a mai spus Laura Vicol.