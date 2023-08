”Nu înțeleg de ce un polițist preferă să stea drepți în fața unui interlop în loc să stea drepți în fața cetățeanului și să fie respectat și ajutat de cetățean” a spus, la un moment dat, în cadrul interviului acordat DCNews, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

”Fiindcă interlopul recompensează” i-a răspuns franc analistul politic Bogdan Chirieac.

”Să ajungem și la altă problemă cu suportul pe care statul pe care trebuie să-l dea, prin salarii și un regim, un statut adecvat profesiei. Când îți alegi această misiune, această meserie de a servi legea, nu poti să o măsori în bani sau doar în bani, sigur că e absolut necesar să ai un venit care să compenseze, un venit care să onoreze” spune Predoiu.

”Și cu pensia mai bunicică pe care trebuie să o aibă apoi un polițist, dar timpul până la care ajunge la pensie vă gândiți să îl prelungiți? Că dacă iese din sistem după 15 ani de muncă, de aia e deficitul ăsta de polițiști” precizează Bogdan Chireac.

”De ce simțiti nevoia să mă împingeți în tema ministrului Muncii care trebuia rezolvată de anul trecut? Asta e o mare problemă într-adevăr, faptul că încă nu avem legea salarizării și legea privind pensiile rezolvate. Am discutat cu un pompier și a ridicat această problemă. E o meserie grea și acea de polițist și acea de jandarm și polițist de frontieră și de pompier salvator, mai ales de pompier salvator în momente critice. Cred că ar trebui să prioritizăm și aceste comenzi sociale. Societatea are nevoie acum de lege și ordine, are nevoie de acest aparat, ei normal trebuie să investească în acest aparat și nu doar să le cumpere drugteste și bastoane. Trebuie să aibă grijă și de statul lor, dacă vrem să avem un polițist profesionist trebuie să facem toate aceste lucruri: organizare, echipare, etc. plus un salariu adecvat.” conform spuselor ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Emisiunea integrală:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News