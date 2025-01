Ce faci dacă magazinul tău nu are aparat de reciclare a PET-urilor. Comercianții sunt obligați legal să facă asta

Vezi și - Reciclarea PET-urilor, un vis pentru oamenii de la țară. Curțile, dar și câmpurile, s-au umplut de ambalaje. "Odată ce îmi iei banul, ia-mi și vasul înapoi"!

Reciclarea ambalajelor de plastic, sticlă și metal, cu volume cuprinse între 1 și 3 litri în cadrul Sistemului Garanţie - Returnare (SGR) poate deveni o mare provocare, acolo unde nu există automate RVM, respectiv la unele chioșcuri din cartierele orașelor României sau, mai ales, în zonele rurale. De ce? Pentru că s-ar putea să dai peste comercianți care nu îți preiau manual pet-urile SGR, chiar dacă ei încasează garanția de 50 de bani și au obligația legală să îți ia ambalajele SGR și să îți înapoieze garanția.

Astfel, s-ar putea să fi nevoit să parcurgi distanțe mari pentru a găsi un automat RVM. Nu mai vorbim despre zonele rurale, unde, de obicei, există un magazin în tot satul. Și ce faci dacă nu îți preia PET-urile? Va trebui să parcurgi zeci de kilometri până la primul supermarket cu automat de reciclare RVM?

Soluția ministrului Fechet

Însă ministrul Mediului, Mircea Fechet, are o soluție. El nu vede ca rezolvare ”instalarea de aparate de reciclare RVM la fiecare chioșc care vinde apă minerală”, ci subliniază obligația legală a comerciantului de a prelua manual, în aceste situații, PET-urile și a înapoia garanția de 50 de bani. Mai mult, ministrul spune că nerespectarea legii de către comercianți se lasă cu sancţiuni contravenţionale.

”Problema nu este că nu există, pentru că nu ne propunem să avem în România câte un RVM la fiecare chioşc care vinde apă minerală. Colectarea se poate face fie automat, fie manual. Important este ca fiecare comerciant să-şi respecte obligaţia legală de a prelua acele ambalaje. Că o face manual sau că o face automat ţine de politica comerciantului respectiv. Însă important este ca omul care plăteşte garanţie, atunci când se întoarce cu unul sau cu zece PET-uri, doze sau sticle, la un magazin, să nu fie tratat cu vreun refuz, cu nerespectarea legii, pentru că atunci nu putem decât să aplicăm sancţiuni contravenţionale”, a mai spus ministrul Mircea Fechet, pentru Agerpres.

Ministrul Fechet se laudă cu SGR-ul

Totodată, ministrul Mediului a evaluat și cum funcționază Sistemul de Garanţie - Returnare, pe care îl cataloghează ca fiind ”cel mai bun lucru care s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani în materia gestionării deşeurilor de ambalaje”.

”Uitându-ne în urmă, îmi menţin opinia potrivit căreia Sistemul de Garanţie - Returnare este cel mai bun lucru care s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani în materia gestionării deşeurilor de ambalaje, n-am niciun dubiu, şi mă bucur foarte mult că am avut curajul de a-l începe, de a nu-l mai amâna, aşa cum a fost de atât de multe ori amânat în trecut. Putem spune că, în primul an de funcţionare, ne-am atins majoritatea obiectivelor. Spun asta gândindu-mă la faptul că Sistemul a reuşit nişte performanţe demne de ţările vestice. A ajuns la un moment dat şi la 85% grad de colectare, centrele de numărare şi de sortare funcţionează, infrastructura de debarasare funcţionează, reţeaua RVM-urilor funcţionează şi creşte de la o lună la alta. În acelaşi timp, pentru că am depăşit primul an, anul de tranziţie cum îl numim noi, pot să spun că aşteptările mele de la SGR în anul 2025 sunt mult mai mari”, a spus Mircea Fechet.

”Am făcut ceea ce a fost mai greu, însă cred că trebuie să rafinăm procesul de interacţiune al oamenilor, al beneficiarilor finali, al cetăţenilor cu SGR-ul. Trebuie să ne asigurăm că interacţiunea acestora va fi cât mai plăcută şi fără să genereze cuiva probleme sau să facă pe cineva să piardă foarte mult timp. Trebuie să mergem acolo unde SGR-ul a ajuns mai greu, respectiv în mediul rural, la micile magazine, şi trebuie, per ansamblu, să ne asigurăm că anul acesta vom intra într-un ritm ce nu se va mai opri niciodată, ritm ce ar trebui să fie specific sistemelor mature. E adevărat că e nevoie de 3-4 ani până când poţi spune cu adevărat că Sistemul este aşezat. A trecut abia unul. Însă voi fi la fel de exigent şi în anul 2025 şi voi începe chiar de săptămâna asta întâlnirile cu reprezentanţii SGR pentru a mă asigura că ştie fiecare ce are de făcut”

