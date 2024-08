Cazul Spitalului Sf. Pantelimon. Marcel Ciolacu a văzut documentele cerute lui Rafila: S-au încadrat în atribuțiile pe care le au

Marcel Ciolacu, premierul României, a răspuns miercuri, înaintea ședinței de Guvern, unei întrebări privitoare la documentele pe care i le-a solicitat lui Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, cu privire la verificările făcute în aprilie de Corpul de control, care a concluzionat că nu sunt probleme la Spitalul Sfântul Pantelimon, potrivit HotNews.

„Corpul de control al Ministerului Sănătății nu are atribuții de a controla actul medical”, a spus premierul României.

Marcel Ciolacu a adăugat că a verificat toată documentația cerută și nu poate lua „altă decizie peste magistrați”.

„Ministerul Sănătății nu are dreptul de a controla medical. Acel atribut este al Colegiului Medicilor, care este o instituție profesională. Controlul a fost administrativ, pe proceduri”, a zis Marcel Ciolacu.

Potrivit premierului României, Ministerul Sănătății „s-a încadrat în responsabilitățile administrative pe care le are”.

„Nu am luat nicio decizie. Eu am luat decizia să investesc în clădire și am luat cu domnul ministru decizia de a scrie și a și vorbit cu președintele ATI-ului mondial, președintele ATI-ului european (…) Vor trimite niște experți internaționali, ca împreună cu experții naționali să facem procedurile. Normal că vom porni cu ATI și apoi procedurile în toate spitalele ca să preîntâmpinăm aceste lucruri. (…) Am analizat și am văzut atribuțiile pe care le are Ministerul Sănătății în privința acestui control. Mi s-au arătat documentele, s-au dus acolo, ei au analizat administrativ, Colegiul Medicilor – medical. (…) astea au fost atribuțiile lui. S-au încadrat în atribuțiile pe care le au. Atributul meu este să nu se mai întâmple așa ceva. Corpul de control al premierului a analizat documentele pe care le-a avut de la Ministerul Sănătății și au spus ce au controlat cei de la MS, pe ce legislație și care sunt atribuțiile lor. Corpul de control al MS nu are atribuții de a controla actul medical”, a precizat premierul.

Precizările complete ale premierului Marcel Ciolacu în ședința de Guvern

„Vreau să încep prin a le cere ministrului Muncii și președintelui Casei de Pensii să trimită, până la finalul săptămânii, o informare legată de stadiul procesului de recalculare a pensiilor. Câte decizii au ajuns deja la pensionari, care este procentul de contestări și cum se desfășoară procedura de refacere a deciziilor de recalculare, acolo unde se constată erori. Vreau, de asemenea, ca tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că, oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade! Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie, că orice greșeală se poate repara și orice sumă se recuperează! 3,8 milioane de pensii cresc, adică 83% din total, ăsta este un fapt cert!

Începem să avem o imagine clară asupra nivelului pagubelor din agricultură și a măsurilor de sprijin cu care să intervenim. Avem deja propuneri solide din partea mediului financiar-bancar, iar săptămâna viitoare domnul ministru Barbu va veni în Guvern să discutăm primul set de măsuri pentru a-i proteja pe fermierii noștri.

Voi pleca după amiază la Bruxelles pentru întâlnirea de mâine cu președinta Comisiei Europene, dna Ursula von der Leyen. Vom discuta despre stadiul îndeplinirii PNRR, împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu ministrul Finanțelor. Vom analiza și ultimele evoluții despre Cererea de Plată 3, concret, situațiile legate de conducerile companiilor de stat din energie și transporturi. Evident, voi discuta cu doamna președinte și despre portofoliul României în viitoarea Comisie Europeană. După această discuție, voi trimite nominalizarea viitorului comisar european din partea României.

Văd că ancheta în cazul Spitalului Sfântul Pantelimon a produs o emoție națională transformată însă în dispută publică dură. Sunt acuzații aruncate fără limite la adresa medicilor, ce pot genera lipsă de încredere în actul medical, cu consecințe grave și pe termen lung. Datoria mea, ca premier, este să fiu alături de medici și de toți cei din sistemul sanitar care-și fac onest treaba. Iar cine a greșit, indiferent de nume, să plătească! Trebuie făcut însă și un audit, cu experți naționali și internaționali, al tuturor procedurilor de lucru din spitale, pornind de la Terapie Intensivă și continuând pe fiecare domeniu în parte!

Continuăm să investim în rețeaua de spitale publice: spitalele CFR din Sibiu și Timișoara vor fi reabilitate și modernizate. Clădirile celor două spitale au devenit proprietatea unor persoane fizice, care evident că nu pot asigura investițiile specifice infrastructurii spitalicești. Prin urmare, este nevoie de trecem clădirile în proprietatea statului și alocăm azi Ministerului Transporturilor 10 milioane și jumătate de lei necesare exproprierilor.

Aprobăm și mai multe proiecte pentru pregătirea noului an școlar și universitar. Asigurăm, pentru aproape 1,9 milioane de copii de la grădiniță și școală, hrană sănătoasă: fructe, legume, produse lactate și de panificație. Continuăm acest program derulat și în anul școlar trecut. Bugetul total al programului depășește 760 milioane lei, din care peste 86 milioane lei reprezintă bani europeni.

În zona universitară, sprijinim Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Oradea, precum și Politehnica București pentru finalizarea lucrărilor la căminele studențești. Ministerul Educației va primi în plus 40 de milioane de lei necesari pentru continuarea investițiilor în extinderea spațiilor de cazare și de învățământ. Vă mulțumesc!“, a spus Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News