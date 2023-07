Cazinourile, o mină de aur pentru statul român. Lilia Marin, ONJN, arată valoarea taxelor de autorizare. "856 de milioane încasări la bugetul de stat"

Lilia Marin, director general al Direcției Generală de Management, ONJN, a spus la statul român că statul încasează din taxele pentru autorizațiile de funcționare ale sălilor de jocuri aproximativ 900 de milioane de lei, la acești bani adăugându-se în decursul unui an și impozitele pe profitul cazinourilor, dar și impozitele pe profit ale jucătorilor.

"Ca anvergură financiară în această industrie vorbim la momentul acesta, raportându-mă la ultimul an fiscal, respectiv anul 2022, an fiscal care a avut ca și modificare de legislație și un act normativ de majorare a taxelor, la momentul acesta ca să spun așa, dar neavând un an plin financiar de la acea modificare, ar însemna undeva la 856 de milioane încasări la bugetul de stat", a spus Lilia Marin.

Alți bani pe care statul îi încasează din această industrie

"Deci statul tinde să încaseze aproape un miliard. Cât ar fi piața totală, care ar fi valoarea impozitelor, care este dimensiunea pieței?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Nu aș putea să vă spun despre valoarea impozitelor pentru că impozitele sunt diferențiate și sunt alte instituții ale statului care pot să dea cifrele exacte cu privire la valoarea impozitelor, dar și valoarea cifrelor de stat încasate din impozite. Vorbim aici doar despre taxele de licențiere și autorizare", a spus Lilia Marin.

"Deci statul ia 800-900 de lei doar ca să le lase să funcționeze?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Exact, la astea se adaugă impozitele pe care statul le ia din contribuții, însemnând CAS-uri, pensii, impozitul pe profit, impozitul pe profit al jucătorilor. Cifrele pe care le-am spus înseamnă doar taxele încasate pentru licențiere și autorizare și alte taxe care sunt percepute pentru analiza dosarelor", a spus Lilia Marin.

