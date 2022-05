Cât de des trebuie să ne facem duș și ce efecte adverse pot suferi cei care exagerează și trec de această limită

Ei bine, nu neapărat. Ideal ar fi să faci duș pentru a te menține curat, dar nu atât de des încât să-ți usuci pielea.

Deci cât de des ar trebui să faci baie? S-ar putea să nu fie atât de des pe cât crezi.

Ce se întâmplă când faci duș prea des?

Pielea normală are un strat protector de ulei și un echilibru de bacterii „bune” care vă ajută să vă protejați pielea de uscăciune și germeni. Dacă îl curățați prea des, în special cu săpunuri dure și cu prea multe repetări, puteți îndepărta acest strat, ceea ce duce la piele uscată, iritată și mâncărime. Acest lucru poate provoca crăpături în piele care permit germenilor și alergenilor să treacă prin infecții ale pielii sau reacții alergice.

În plus, sistemul imunitar al corpului tău are nevoie de o anumită stimulare din partea germenilor, inclusiv a celor care trăiesc pe pielea ta. Dacă îi curățați prea repede, corpul dumneavoastră nu are șansa să producă anticorpii care protejează împotriva lor.

Săpunurile antibacteriene se pot adăuga de fapt la acest aspect prin distrugerea protecției bacteriene naturale împotriva mai multor germeni infecțioși de pe piele, care sunt mai greu de tratat. Acest lucru poate face o diferență și mai mare la copii pe măsură ce corpul lor se dezvoltă. De aceea, unii pediatri și medici de piele recomandă să nu faceți baie zilnic la copii.

Ce se întâmplă când nu faci duș suficient de des?

Ei bine, prietenii, familia și colegii tăi s-ar putea să te informeze mai întâi despre cea mai evidentă problemă: mirosul. Deși nu există nimic în mod normal nesănătos în a te plimba cu un miros puternic corporal, s-ar putea să nu fie bine pentru a-ți construi relații sănătoase cu oamenii de acasă, de la școală și de la serviciu.

Dar există și unele probleme de sănătate și de piele care pot apărea. Acumularea de uleiuri poate provoca o acumulare a bacteriilor care cauzează acneea. Murdăria și pielea moartă se pot adăuga la problemă prin înfundarea porilor. Concluzia: Prea puțină baie ar putea însemna mai multe coșuri. Acumularea de uleiuri poate cauza și alte probleme ale pielii: descuamarea pielii de pe scalp (mătreață) și apariția afecțiunilor existente ale pielii, cum ar fi eczema.

Câte dușuri pe săptămână?

Nu există un răspuns unic la această întrebare. Mulți medici spun că un duș zilnic este bun pentru majoritatea oamenilor. (Mai mult decât atât ar putea începe să provoace probleme ale pielii.)

Dar pentru mulți oameni, de două până la trei ori pe săptămână este suficient și poate fi chiar mai bine pentru a-și menține sănătatea. Depinde parțial de stilul tău de viață. Cineva care își petrece ore întregi sub soarele fierbinte lucrând în curte sau alergând sau mergând cu bicicleta, va trebui probabil să facă baie mai des decât cineva care își petrece majoritatea timpului în interior.

Există și alți factori. Dacă aveți anumite alergii sau mai ales pielea grasă, poate fi o idee bună să faceți duș mai des. Pe de altă parte, ar putea fi mai bine ca persoanele cu anumite afecțiuni ale pielii să mențină dușurile la minimum.

Depinde și de cât de mult timp petreci sub duș (sau în cadă).

