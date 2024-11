Casper Ruud, ultimul ”bilet” la semifinalele Turneului Campionilor

Citește și: Rafael Nadal, pregătit pentru meciul Spania - Olanda, în Cupa Davis

Norvegianul Casper Ruud (locul 7 ATP) a obținut cel de-al patrulea și ultimul bilet pentru semifinalele Turneului Campionilor, competiția de final de sezon din circuitul ATP, după ce l-a învins în trei seturi, 4-6, 5-7, 6-2, pe rusul Andrey Rublev, vineri seara la Torino, în ultimul lor meci în Grupa ”John Newcombe”.



Casper Ruud a încheiat grupa pe locul secund, după germanul Alexander Zverev (locul 2 ATP), asigurându-și calificarea în penultimul act la ATP Finals pentru a treia oară în trei participări.

Din această grupă au făcut parte: Alexander Zverev, ibericul Carlos Alcaraz (locul 3 ATP), Casper Ruud (locul 7 ATP) și Andrey Rublev (locul 8). Din Grupa ”Ilie Năstase” au făcut parte: rusul Daniil Medvedev (locul 4 ATP), americanul Taylor Fritz (locul 5 ATP) și australianul Alex De Minaur (locul 9 ATP).



Scandinavul îl va avea ca adversar în semifinale pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial și câștigătorul Grupei ”Ilie Năstase”.



Andrey Rublev părăsește în schimb Turneul Campionilor după trei înfrângeri în grupă, la fel ca anul trecut.



În cealaltă semifinală, Alexander Zverev, învingător vineri cu 7-6 (5), 6-4, în fața lui Carlos Alcaraz, îl înfrunta pe Taylor Fritz, clasat pe locul secund în Grupa ”Ilie Năstase”.



Alexander Zverev a câștigat de două ori Turneul Campionilor, în 2018 și 2021, scrie Agerpres.

Semifinalele vor avea loc sâmbătă, Zverev - Fritz (ora 15.30) și Sinner - Ruud (ora 21.30).

Americanul, în vâstă de 27 de ani, conduce cu 6-5 în confruntările directe cu Zverev (27 ani), ultimele patru dintre victorii fiind din acest an, sferturile de finală de la Roma, optimile de la Wimbledon, sferturile de finală de la US Open și Laver Cup.

Sinner (23 de ani) are 2-0 în meciurile directe, oficiale, cu Ruud (25 de ani), ambele victorii fiind obținute la Openul Austriei, în 2020 și 2021. De asemenea, cei doi s-au mai confruntat și într-un meci demonstrativ, Kooyoung Classic (Australia), care a avut loc în prima parte a lunii ianuarie a acestui an, Sinner fiind învingător și in acel meci.

Djokovic, forfait de la ATP Finals

Campionul en-titre, sârbul Novak Djokovic, care deține recordul de titluri majore, precum și titlul de campion olimpic, a declarat forfait pentru turneul final din circuitul masculin din cauza unei accidentări.

Astfel, pentru prima oară din 2001, niciun membru al celebrului ”Big 4”, format din Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal și Andy Murray, care au dominat tenisul mondial mai bine de douăzeci de ani, nu va participa la Turneul Campionilor. Djokovic, cu șapte titluri la Turneul Campionilor, a câștigat anul trecut în fața lui Sinner, reușind atunci să își apere titlul din 2022.

Dintre cei opt participanți, din acest an, doar Zverev (2018, 2021) și Medvedev (2022) au reușit să câștige turneul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News