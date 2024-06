Cartoful fierbinte începe să ardă: Ultimatumul pentru PNL expiră astăzi

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a anunțat marți că Predoiu trebuie să prezinte vineri, cel târziu, propunerea pentru organizarea scrutinului pe 15 sau 29 septembrie.

Ședința guvernului este programată pentru ora 9.00, iar premierul Marcel Ciolacu este așteptat să abordeze subiectul fierbinte al alegerilor prezidențiale, un punct de tensiune major în coaliție care a declanșat primele atacuri frontale între liderii principalelor partide.

Primele atacuri dure între Ciolacu și Ciucă

Aflându-se la Bruxelles ieri, Marcel Ciolacu a avut un atac la adresa lui Nicolae Ciucă, referindu-se la panourile de campanie regăsibile în toată țara pe care e afișat mesajul Un ostaș în slujba țării, alături de poza lui Nicolae Ciucă.

"Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul Coaliției. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și faptul că nu mai avem Miliție, avem Poliție. Și că România s-a schimbat pe fond și noi politicienii, dacă dorim să fim respectați, trebuie să ne schimbăm și noi", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a fost stabilită o dată calendaristică pentru ședința coaliției PSD-PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale, Ciolacu a spus: ”Nu am stabilit ședința de coaliție. Este evident că PNL vrea să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem Coaliție. Trebuie să facem o distincție clară între prim-ministru și președinte PSD. Nu sunt doar două partide care sunt competitori politici în România. Eu am ieșit ca premier și am anunțat un calendar, pentru ca toate partidele să se organizeze în funcție de acest calendar. Eu am propus 1 septembrie, domnul Ciucă 15 septembrie, așa cum tot dânsul a venit apoi cu 29 septembrie, iar acum văd că vrea altă dată”.

Replica lui Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă a transmis un mesaj în care face apel la dialog şi la continuarea discuţiilor, în limita prevederilor legale şi nu pentru a face agenda personală a liderilor PSD: "Nu înţeleg de ce această reacţie. Afară este foarte cald, asta da, pot să înţeleg. Ne bucurăm de rezultatul meciului echipei României de aseară, da, şi folosesc acest prilej pentru a felicita jucătorii echipei naţionale de fotbal. Dar atunci când vine vorba de alegerile prezidenţiale trebuie să rămânem în prevederile legale şi în termenele legale. Ca atare, haideţi să stăm jos şi să discutăm. Să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în aşa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD" a transmis Nicolae Ciucă.

Noi atacuri din partea PSD

PSD a continuat să lanseze atacuri la adresa lui Nicolae Ciucă joi seară. Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au publicat dovezi că PNL a fost inițial de acord cu organizarea alegerilor în septembrie.

Grindeanu a ironizat sloganul de campanie al lui Ciucă, „Un ostaș în slujba țării”, transformându-l în „Un poznaș în slujba țării…”. El a postat pe Facebook un document intern al PNL din 3 martie care confirma decizia de organizare a alegerilor pe 15 și 29 septembrie.

Mihai Tudose a postat și el un clip din 2 iunie, în care Nicolae Ciucă declara că alegerile prezidențiale vor avea loc în septembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News