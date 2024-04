Caravana AUR, în localitățile unde spitalele au fost închise de reforma Boc. Mihai Enache: Ce am văzut m-a cutremurat

"Caravana este un proiect în care mulţi nu credeau şi pe care foarte mulţi îl considerau imposibil din cauza mai multor factori juridici, administrativi sau de logistică. Mi-am asumat chestia asta, că o pot face şi, drept dovadă, suntem aproape de finalul primului tur al spitalului mobil. Pe 4 mai, terminăm toată ţara. Cred că suntem undeva la 20.000 de pacienţi. Este al treizeci și șaptelea judeţ în care activăm astăzi - Dâmboviţa. Am început din judeţul Bacău, pe 2 iulie anul trecut.

Un proiect în care mulţi nu au crezut, a trecut prin foarte mult foc, multe presiuni, piedici birocratice. A fost practic şi un prim - proiect de acest tip, generat de o asociere între un partid parlamentar şi o asociaţie din sfera civică. Am avut controale DSP. Este normal şi îi felicit pe colegii mei că au primit, de fiecare dată, nota minim 9 din 10 la aceste controale. Sunt primiți toți pacienții, toți locuitorii din comunele unde ne oprim", a spus Mihai Enache, în emisiunea Ce se întâmplă, de la DCNews TV.

Foto: Crișan Andreescu

"Ce am văzut m-a cutremurat"

"Noi avem o obligație legală de a merge cu acest spital la minim 20 de km de spitalele publice și de aceea mergem în zone total lipsite de infrastructură spitalicească. Acesta este cadrul legal. Am mers în multe localități în care au existat spitale, până în 2012, când a fost marea reformă a Guvernului Boc, când a închis spitale. Sunt comunităţi întregi lipsite, astăzi, de acces la nişte servicii medicale primare. Să nu mai vorbim de comunele izolate, cu nişte mii de locuitori care beneficiază de serviciile unui medic de familie poate două ore, la două săptămâni. Adică nu beneficiază! Asta este o realitate crudă pe care am văzut-o cu ochii mei.

Am stat şi eu cât am putut, împreună cu colegii mei, în teren, mai ales la începuturile proiectului, pentru a fi sigur că lucrurile se desfăşoară normal şi ce am văzut m-a cutremurat. Sunt oameni care nu au ajuns la medic de zeci de ani, oameni care suferă de diverse afecţiuni şi, lipsiţi de bani, nu pot să meargă să se consulte. Am avut discuţii cu mulţi pacienţi şi ne spuneau: "Domnule, dacă noi ne plătim facturile la gaze, la lumină şi cumpărăm mâncare, nu mai avem bani să mergem să ne facem un control simplu" Sănătatea este lăsată pe ultimul loc şi asta afectează foarte mult starea generală a societăţii", a mai spus Mihai Enache.

