Când sunt cauciucurile uzate PREA UZATE. Titi Aur: Faci economie la bani, dar rişti mult. De la limita asta, scăderea aderenţei e pe o curbă abruptă

Siguranța este criteriul numărul unu pentru șoferii care achiziționează anvelope noi. Conform unui sondaj solicitat de Nokian Tyres (YouGov martie 2021), alte caracteristici importante sunt durabilitatea, consumul redus de combustibil, zgomotul redus și costurile mici. Studiul a fost realizat în Germania, nordul Italiei, Rusia, Suedia și Finlanda. În fiecare țară au răspuns la sondaj 1.000 de șoferi, scrie promotor.ro.

Studiul indică faptul că mai mult de unul din patru șoferi achiziționează anvelope noi de iarnă numai după ce adâncimea benzii de rulare atinge valoarea minimă legală. În plus, aproape o pătrime dintre respondenți au indicat că achiziționează anvelope numai după ce observă diminuarea caracteristicilor de siguranță. Aceste cifre nu îi includ pe șoferii care folosesc anvelope all season.

Cei trei factori care duc la uzura anvelopelor

"Cauciucul are aderenţa cea mai bună atunci când iese din cuptor. Dacă am putea să îl punem la maşină în următoarele 30 de secunde, atunci ar fi cel mai performant. Pe măsură ce trece timpul, şi dacă este folosit şi dacă este pus la păstrare, cauciucul devine din ce în ce mai puţin aderent. Dar curba de scădere a aderenţei este aproape orizontală până la vârsta de 5 ani. De la 5 ani încolo scăderea de aderenţă este bruscă. De aceea este de preferat sau recomandat să folosim o anvelopă doar în primii 5 ani de viaţă.

În afară de trecerea timpului, anvelopa devine mai puţin aderentă pe măsură ce se uzează. Cu cât este mai uzat, cu atât un cauciuc este mai puţin aderent. Canalele sunt mai mici, deci capacitatea de a arunca stratul dislocat (apă, nisip, etc) din faţa roţii este mai mică. Pe un asfalt curat asta nu ar afecta aderenţa.

Un al treilea factor care influenţează aderenţa sau calitatea cauciucului în general este modul în care a fost păstrat. Vorbim de cei cinci ani în care aderenţa scade constant, dar doar dacă a fost păstrat în condiţii ideale. Dacă a stat în soare, în variaţii mari de temperatură, scade durata de viaţă a anvelopei. Cum cauciucul este pus pe maşină şi se şi uzează, stă şi la soare, mai trece şi timpul, toţi cei trei parametri influenţează pierderea calităţilor.

Unii şoferi spun că fac economie şi cumpără anvelope SH. Economia este în detrimentul siguranţei. Când apare o situaţie limită, când trebuie să frânezi brusc sau să eviţi un obstacol, nu vei mai avea aderenţă bună, deci probabilitatea să scapi de accident e mai mică. Faci economie la bani, dar cu riscul de a fi pus mai mult în pericol", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

Când trebuie să schimbi anvelopa pentru a fi în siguranţă

"Există tot felul de instrumente de măsurat uzura anvelopei, de măsurat adâncimea canalelor. Cauciucul are oricum nişte martori. Dacă ne uităm pe canal, are nişte crestături. Acei martori arată cam până unde trebuie să mergi cu cauciucul în condiţii de siguranţă. Conform legii, poţi folosi o anvelopă până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub asta, e ilegal din punct de vedere tehnic. Dar toate testele au arătat că pentru anvelopele de iarnă eşti în siguranţă de la 8 mm la 4 mm adâncime de canal, iar pentru cauciucurile de vară 3 mm. De acolo, scăderea aderenţei este din nou pe o curbă din ce în ce mai abruptă", a mai precizat expertul.

