Când ar urma să apară în cinematografe "Wednesday 2". Filmările sunt deja în plină desfășurare

Fimările la sezonul 2 au început deja în urmă cu o lună.

Thing este în centrul atenției pe noul canal TikTok al Netflix - Thing Tok, dedicat noutăților despre Wednesday din perspectiva personajului Thing.

Printre cei care se regăsesc în distribuția sezonului 2 se numără Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez și Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Noi actori principali: Steve Buscemi (The Big Lebowski, Boardwalk Empire), Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Tiny Beautiful Things, The Handmaid’s Tale) și Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue).

Noi actori secundari: Christopher Lloyd (Addams Family, Back to the Future), Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash), Frances O’Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (The Kominsky Method, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (The Princess Diaries, Scream) și Joonas Suotamo.

Având în vedere că filmarea primului sezon a durat șapte luni, cel de-al doilea sezon ar putea avea aceeași durată, astfel că ar putea ajunge pe micile ecrane în primăvara anului 2025.

Jenna Ortega spune că cel de-al doilea sezon din "Wednesday" va "înclina cu siguranţă spre un pic mai mult horror". "Există câteva replici foarte, foarte bune şi totul este mai ambiţios", mărturiseşte Jenna Ortega. "Există mult mai multă acţiune. Probabil că fiecare episod se va simţi un pic mai mult ca un film, ceea ce este bine", adaugă actrița.

Serialul de opt episoade, creat de Alfred Cough și Miles Millar, cu episoade regizate parțial de Tim Burton, a înregistrat un succes extraordinar, depășind "Stranger Things" și devenind cel mai bine vândut serial în limba engleză din istoria platformei.

