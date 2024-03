Camera Deputaților cumpără mobilier de 4 milioane de lei

Camera Deputaţilor achiziţionează mobilier - scaune, birouri, măsuţe, cuiere, dulapuri - calculatoare, echipamente IT, sisteme de compartimentare, pentru organizarea celei de-a 31-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE), care se va desfăşura la Palatul Parlamentului în perioada 29 iunie - 3 iulie.

Potrivit e-licitatie.ro, valoarea totală a achiziţiei de mobilier este estimată la suma de 4.021.848,74 lei.

Astfel, potrivit sursei citate, mobilierul pentru sălile de şedinţe are o valoare estimată de achiziţie de 1.241.008,40 lei, cel pentru sălile de conferinţe - 1.991.764,70 lei, mobilierul pentru cabinete - 116.806,72 lei, mobilierul tehnic - 420.168,07, cuierele - 8.403,36 lei, scaunele pentru vizitatori - 33.613,44 lei, măsuţe de cafea - 25.210,08 lei, rollbox (corp birou calculator) - 151.260,50 lei, dulapurile tip vestiar - 33.613,44 lei, scrie Agerpres.

De asemenea, tot pentru organizarea celei de-a 31-a Sesiuni anuale a AP OSCE, Camera Deputaţilor cumpără 90 de calculatoare Desktop All in One în valoare estimată de 491.596,64 lei și 350 de astfel de calculatoare destinate activităţii deputaţilor la birourile parlamentare, în valoare estimată de 1.911.764,71 lei, precum şi a 50 de calculatoare pentru activitatea serviciilor Camerei Deputaţilor, în valoare estimată de 273.109,24 lei.

Alte achiziţii ar fi mai multe echipamente server de stocare şi backup - pentru înregistrări audio-video şi documente - în valoare estimată de 336.134,46 lei. Instituţia cumpără şi un sistem de compartimentare în valoare estimată de 378.025,21 lei.

Contractele vor fi atribuite pe criteriul preţului cel mai scăzut.

Totodată, Camera Deputaţilor mai intenţionează să încheie un contract de execuţie de lucrări de refacere şi protejare a faţadei din piatră naturală a Palatului Parlamentului, valoarea totală estimată fiind de 2.204.646 lei.

