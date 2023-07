Camelia Potec, declaraţii după rezultatele lui David Popovici la Mondialele de Nataţie. De ce nu este un eşec

"David este om, este un sportiv talentat care munceşte extrem de mult. Are şi momente şi se poate întâmpla orice în viaţa unui sportiv. Orice sportiv are puterea să treacă peste momentele dificile şi de a reveni cu picioarele pe pământ când e la cel mai înalt nivel.

Este la primul an de seniorat, e un om care şi-a terminat liceul şi şi-a dat examenul de Bacalaureat, un obiectiv pe care l-a avut în acest an. A intrat şi la facultate, a avut un an în care a participat la mai multe ediţii. S-a calificat şi la Jocurile Olimpice.

De această dată, nu a reuşit să aducă medalii în România. Asta nu înseamnă că obiectivul lui nu rămâne acelaşi, acela de a se întoarce de la Paris cu o medalie. Totul a făcut parte dintr-un plan de pregătire, care a fost acceptat şi susţinut de noi şi nu vorbesc de planul făcut de David, ci de cel făcut de Adrian cu echipa lui. Lucrurile nu au ieşit aşa cum ne-am dorit. Din punctul nostru de vedere, acesta nu este un eşec. El va învăţa foarte multe.

Nu are de ce să fie dezamăgit, a luptat, dar nu câştigat medalii. Lucrurile se vor rezolva în urma discuţiilor cu antrenorul. Noi suntem alături de el, este cel care a uimit pe toată lumea anul trecut. Dacă a terminat pe 4, nu înseamnă că nu îl mai iubim. Pentru noi, locul 4 nu este un eşec. Şi nici locul 6. A cântărit locul 4″, a spus Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern pentru Antena Sport.

Ce a declarat David Popovici după ce a luat locul 6 la 100 m liber

"Din fericire, tot ce nu mi-a ieșit poate fi antrenat și va fi antrenat. Dacă ar fi după mine, m-aș întoarce mâine în bazin, dar din păcate sau din fericire, de fapt, trebuie să-mi iau și niște timp liber pentru mine.

Trebuie să reflectez asupra a tot ce s-a întâmplat, asupra anului care a fost cu suișuri și coborâșuri. Un an complicat, ciudat, atipic pentru mine și nu e deloc sfârșitul lumii.

De abia aștept să merg la următorul concurs și să le demonstrez adversarilor mei că s-au bucurat prematur, poate, de locurile mele mai îndepărtate de cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și da, sunt și un pic bucuros că s-a terminat, pentru că, fie că vreau sau nu să recunosc, a fost un stres”, a spus David Popovici.

