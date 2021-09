Calcule pentru moțiune. Rareș Bogdan: Nu plecăm de la putere! În scenă intră președintele României

„PNL are 134 de parlamentari. Lângă PNL, mai sunt încă 46 de parlamentari. Deci, am avea nevoie pentru a ține Guvernul de încă 57 de voturi, care pot veni de la USR PLUS sau din alte părți”, a spus Rareș Bogdan, joi seară, în contextul moțiunii de cenzură care va fi votată săptămâna viitoare.

„Pe noi ne interesează guvernarea!”, a zis Rareș Bogdan. „Le pot spune tuturor cu toate deschiderea, înțelegându-le retorica, că nu plecăm de la putere. Că vor, că nu vor, vom sta la putere! Vom rămâne. În scenă intră președintele României. Știu că nu-și doresc foarte mult nici domnii de la PSD, nici de la AUR, nici domnii de la USR PLUS. Dânsul (n.r. președintele Klaus Iohannis) vrea stabilitate, vrea implementarea PNRR, vrea să vadă reforme, vrea să vadă investiții”, a mai spus Rareș Bogdan. „Președintele nu-și dorește să vadă decât că țara se mișcă”, a adăugat acesta.

Întrebat, ulterior, dacă a vorbit cu președintele Klaus Iohannis și dacă știe că se va implica în perioada următoare, Rareș Bogdan a răspuns astfel: „Nu am vorbit cu președintele. Noi nu vorbim decât instituțional cu președintele României. Dacă suntem chemați la Cotroceni, cu siguranță vom merge pentru a sta de vorbă cu domnia sa, la fel ca toate celelalte partide. Dar știu că vorbește foarte des cu premierul României, cum este absolut normal să fie un dialog!”

Declarațiile au fost făcute joi seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „În fața națiunii”.

Amintim că, după Congresul PNL și validarea lui Florin Cîțu pe scaunul de președinte al liberalilor, PSD a depus moțiune de cenzură. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis ca moţiunea PSD să fie dezbătută şi votată săptămâna viitoare, marți, de la ora 12.00. USR-PLUS și AUR au anunțat public că vor vota moțiunea de cenzură PSD, intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!”