Barna vs. Cioloș. Previziunea Mădălinei Hideg (ARGUMENT) și de ce depinde moțiunea de cenzură

Dan Barna este în competiție internă cu Dacian Cioloș pentru șefia USR PLUS. Cine va câștiga? Un răspuns vine de la sociologul Mădălina Hideg, director științific al ARGUMENT, institut de sondaje al DCMedia Group.

„Cred că viitorul președinte al USR PLUS va fi domnul Dacian Cioloș. În săptămâna aceasta de campanie internă între cele două tururi, domnul Cioloș și-a întărit imaginea de politician altfel - ceea ce a căutat încă de la început majoritatea celor care s-au înrolat în cele două partide”, a spus, joi, pentru DCNews, sociologul Mădălina Hideg.

„Domnul Barna, în schimb, nu s-a abținut să nu își atace contracandidatul, în stil clasic, iar asta nu cred că îl va ajuta prea mult”, a subliniat Mădălina Hideg.

Biroul Național al USR PLUS a decis organizarea Congresului din 2-3 octombrie în sistem hibrid, fizic și online. Astfel, în prima zi a congresului vor fi prezenți la Romexpo copreședinții USR PLUS, membrii Biroului Național, echipele care candidează la Biroul Național și vor susține prezentări, invitați internaționali, comisia electorală, staff-ul tehnic și presa. În sală vor fi maxim 150 de persoane simultan, care vor respecta regulile de distanțare socială și vor purta mască obligatoriu. Cei 1200 de delegați care vor vota în cadrul congresului componența noului Biroul Național vor veni la locație împărțiți pe fluxuri orare pentru a-și exercita votul. În a doua zi a congresului, 3 octombrie, dezbaterile privind modificarea statutului USR PLUS vor avea loc într-o ședință exclusiv online.

Ce spune Mădălina Hideg despre moțiunea de cenzură ce urmează să fie votată săptămâna viitoare

Amintim că, după Congresul PNL și validarea lui Florin Cîțu pe scaunul de președinte al liberalilor, PSD a depus moțiune de cenzură. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis ca moţiunea PSD să fie dezbătută şi votată săptămâna viitoare, marți, de la ora 12.00. USR-PLUS și AUR au anunțat public că vor vota moțiunea de cenzură PSD, intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!”.

„Legat de moțiunea de cenzură, cred că este încă devreme pentru verdicte”, a spus Mădălina Hideg, adăugând că „negocierile între parlamentari se vor intensifica zilele următoare și o influență o va avea și rezultatul alegerilor interne de la USR PLUS”.