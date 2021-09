Bunicii Corinei Chiriac au imigrat în România din Armenia, cu pașapoarte iraniene

Donația unor piese de patrimoniu, reprezentând istoria a patru generații, făcută de către doamna Corina Chiriac, joi 16 septembrie 2021, ora 13.00, la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).

Muzeul Național de Istorie a României organizează joi, 16 septembrie 2021, începând cu ora 13.00, la sediul său din Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, București, Sala Lapidarium, ceremonia semnării actului de donație, prin care un număr semnificativ de piese de patrimoniu privind patru generații din familia Nestorescu – Calaigian - Chiriac din colecția personală a marii artiste Corina Chiriac, intră în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României.

Donația cuprinde piese variate: pașapoarte iraniene ale bunicilor materni de origine armeană, trofee și diplome, medalii, certificate de naștere și de studii, documente și fotografii de la începutul secolului XX, rochii de scenă, instrumente muzicale și alte obiecte personale de familie.

Adunate timp de o sută de ani de către tipograful și graficianul Gheorghe Chiriac (bunicul patern), pianista Eliza Calaigian (mama, căsătorită Chiriac), de către compozitorul și profesorul universitar Mircea Chiriac (tata) și de către fiica acestora, interpreta și compozitoarea Corina Chiriac, această donație documentează istoria a patru generații.

Toate aceste obiecte de patrimoniu vor fi disponibile on-line în proiectele virtuale ale MNIR, iar mare parte a acestei donații va fi prezentată publicului într-o expoziție temporară, spre sfârșitul lunii octombrie 2021, legată de aniversarea doamnei Corina Chiriac, arată un comunicat de presă.

