Bomba din dosarul Schengen. Omul care a ajutat la ascensiunea extremiștilor în România

Val Vâlcu a subliniat fragilitatea instituțiilor europene evidențiată de dosarul Schengen, explicând că Parlamentul European a susținut prin vot integrarea României și Bulgariei, dar a fost ignorat, iar Comisia Europeană nu a intervenit decisiv. Jurnalistul a criticat specularea electorală a subiectului de către cancelarul austriac Karl Nehammer, care a alimentat extremismul atât în Austria, cât și în România.

„A fost disputat electoral de la început. Ce ne arată dosarul Schengen? În primul rând, fragilitatea instituțiilor europene. Parlamentul European a dat două voturi pentru integrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen, a fost ignorat, iar Comisia nu și-a exercitat atribuțiile, nu a activat pârghiile pe care le are pentru a proteja Uniunea. E o nedreptate, o încălcare a tratatelor pentru un joc politic.

Cancelarul Nehammer a speculat electoral acest subiect, a pus tema pe agenda publică. Din păcate pentru el, pentru Austria și, evident, pentru Uniunea Europeană, nu a făcut decât să alimenteze Partidul Libertății, extremiștii.

Și în România la fel. Ascensiunea extremiștilor a pornit în momentul în care Austria a pus veto. Hai să ne uităm pe sondaje, pe teste. Ascensiunea extremiștilor din România... sunt legate. Astfel, ineficiența doamnei Ursula, coteriile politice, blaturile, au favorizat extremismul în două țări, cel puțin, cele despre care discutăm.", a spus Val Vâlcu în emisiunea Laurei Chiriac.

Ungaria joacă bine cărțile

Val Vâlcu a evidențiat strategia eficientă a Ungariei, subliniind rolul central al lui Viktor Orban și influența comunității maghiare din România. Totodată, a criticat conflictele politice interne din România, caracterizate prin lipsa unei colaborări pe teme de interes comun, ceea ce a generat pierderi economice semnificative.

„Ungaria joacă bine cărțile. Momentul în care e semestrul european al Ungariei, iată, Viktor Orban încheie un proces, e actor principal, are comunitate maghiară în România, unii votează, cei din Ungaria, cel puțin din zona de frontieră, poate mai vin în România să-și ia de mâncare, că politicile economice din Ungaria îi mai lasă cu rafturile goale uneori - ceea ce noi nu am făcut în 2019 și nu am făcut pentru că era război intern.

Nu poți să te duci pe teme din astea de interes comun, că fuga cu pâra la Bruxelles, faultează-l pe premier că este de la celălalt partid, președintele trage hăis, premierul cea (n.r. - Expresia provine din limbajul folosit de căruțași, unde „hăis” înseamnă să tragi la stânga, iar „cea” să tragi la dreapta) și avem această situație. Adică a mai întins-o doi ani, vreo 4-5 miliarde de euro pierderi.", a spus Val Vâlcu.

aparțin pe deplin spațiului Schengen.



Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne este ultimul obstacol.



Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de astăzi, la Budapesta.



Urmează decizia oficială a @EUCouncil.



Să vedem un Schengen mai puternic în… pic.twitter.com/2kH7R0Kkqe — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2024

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat mesajul Ursulei von der Leyen postat pe platforma X, criticând-o pentru inacțiunea privind veto-ul Austriei, care a încălcat tratatele europene. El a lăudat eforturile președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, dar a descris gestul Ursulei ca pe un act populist.

„Doamna Metsola s-a luptat cât a putut. Doamna Ursula bagă și dânsa capul în poză. Nu a făcut ce trebuia. Trebuia să sesizeze Curtea Europeană de Justiție, în urmă cu doi ani, pentru că se încalcă tratatele, asta a făcut veto-ul Austriei. Aici e populism și i-a zis expertul în comunicare: „Bagă repede și tu capul în poză! Românii vor fi foarte fericiți!”, a spus Val Vâlcu la B1.

