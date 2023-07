Bogdan Chirieac, despre noii miniștri ai Muncii și ai Familiei. "În privința doamnei Oprescu Bucura, nu știe lumea cine este"

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat oficial votul pentru noii miniștri, respectiv Natalia Intotero la Familie, Simona Bucura-Oprescu la Muncă.

Bogdan Chirieac: Ministerul Familiei putea fi desființat

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la Antena 3 CNN alegerile făcute de PSD.

"Din capul locului să începem cu doamna Natalia Intotero, care are o oarecare experiență deoarece a mai fost la Românii de Pretutindeni cu ani în urmă: cred că Ministerul Familiei putea fi desființat și atunci se făcea și o economie bugetară, mare, mică, dar era și un semnal vizavi de Guvern și buget, și economii în acest sens. Chiar dacă probabil că schimbarea structurii Guvernului trebuia trecută încă o dată prin Parlament, se putea face online, cum s-a mai făcut, cum s-au luat alte decizii precum demisia directorului SRI, găseau modalitatea constituțională potrivită.

În privința doamnei Oprescu Bucura, în al treilea mandat nu are niciun interviu, nu știe lumea cine este, nu are nicio intervenție în domeniul muncii. Vedeți că ministerul acesta este cu mari probleme, și cu PNRR-ul, și cu eșecul din PNRR, că până acum domnul Budăi nu a reușit să rezolve nici problema pensiilor speciale, nici legea salarizării bugetarilor, nici legea pensiilor normale, deci sunt niște obstacole uriașe, pe care, să dea Dumnezeu ca doamna deputat să le poată rezolva. Nu are absolut nicio experiență și nici nu știm să aibă intervenții de acest gen, la fel ca domnul Angel Tîlvăr de la Ministerul Apărării, cinci mandate și nicio declarație, niciun interviu. E un model pe care nu îl dorim și sper ca la un moment dat președintele Marcel Ciolacu să reformeze și acest aspect", a spus Bogdan Chirieac.

"Nici Budăi nu a fost o lumină la Ministerul Muncii"

Întrebat de ce crede că PSD a făcut anume aceste alegeri și nu a preferat să aleagă lideri cu o mai multă putere politică, Bogdan Chirieac a spus: "Nu cred că erau pregătiți astfel de lideri și e veche problema pe care o discutăm. Partidele politice nu-și pregătesc oameni din timp pentru diverse astfel de funcții, cum se întâmplă în democrațiile avansate, și atunci se ia de nicăieri un cutare și se pune în funcție la ministerul respectiv.

Nu e în regulă lucrul acesta, dar să sperăm că doamna Bucur Oprescu va reuși și va face ce nu a făcut Budăi. Nici Budăi nu a fost o lumină la Ministerul Muncii, dar avea o oarecare experiență. Sper că va face ce trebuie ca să deblocheze PNRR-ul, că acum de asta e atâta apăsare pe Ministerul Muncii. În plus, scandalul cu doamna Firea s-a produs dintr-odată și atunci, sigur, și demisia lui Budăi și a doamnei Firea nu erau anticipate, cel puțin nu peste vară".

Acest articol reprezintă o opinie.