Bogăția lui Țiriac, măsurată în hamsii. Distanța colosală între banii românilor și prețurile de pe litoral: Sunt inimaginabile, dar nu ai ce să găsești. ”Profit 1200%”

Sâmbătă, 22 iunie 2024, la ora 11:00, pe DC News și DC News TV, jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au avut o nouă ediție a emisiunii Nod în Papură. În cadrul acesteia au fost atinse mai multe subiecte interesate, ancorate în realitățile societății românești. Una dintre teme, ce a declanșat o evaluare de senzație a litoralului românesc și a sezonului estival, s-a rezumat la prețurile piperate de la mare.

"Țiriac e atât de bogat încât..."

Val Vâlcu: "Odată ce un om, o persoană, un cetățean se duce la Vama Veche și plătește 59 de lei, adică 11 sau aproape 12 euro, pe o porție de hamsie, care îți dai seama, costă un leu peștele, iar mujdeiul și mămăliga încă 50 de bani. Deci, hai să punem 1 euro, iar el plătește 11 sau 12, păi e profit 1200%. Prost să fii nu să faci așa ceva, dar omul respectiv (clientul) de ce acceptă treaba asta? E cu cuțitul la gât? Nu, nu i-a pus nimeni pistolul în coaste și el scoate banii".

Alfred Bulai: "Era un banc pe internet foarte mișto care spunea Țiriac e atât de bogat încât ar putea să mănânce în fiecare zi hamsii la mare".

Val Vâlcu: "Totuși, de ce se chinuie? O să-mi spui că 'n-au unde, că e mai aproape, că sunt doar două ore pe autostradă, o oră în trafic, în total trei'. Am o explicație. Nu acceptă că au îmbătrânit. 'Da domne, am fost la Vama Veche', cum am fost și noi în Costinești pe vremea taberelor studențești, și cu asta basta. Se duc cu copiii, cu bunicii. O să ajungă bunicii să se ducă la Costinești să se îmbete pe plajă cu frecție galenică".

"Problema este că nu ai multe alegeri"

Alfred Bulai: "Val, e adevărat. E și acesta un factor. E un pic mai complicat. E foarte greu. Oamenii au comportamente raționale, dar problema este câtă alegere ai tu de adevăratelea. Problema este că nu ai multe alegeri. Crede-mă că lumea nu e tâmpită, dacă se găsește ceva super ok și mai ieftin nu o să zică 'bă lasă-mă, dă-mi d-astea scumpe'. Nu ai chiar așa multe. Uite am vorbit o dată într-o campanie electorală. Am stat la unul în Costinești, dar avea la șosea, deci departe de plajă. Și i-am zis 'bă tati, curge chiuveta, curge aia'. El zice, era undeva prin 2000, la început, 'domn profesor eu am locația prin gestiune. Știți care e problema? Eu dau niște bani. Eu pot să fac să fie totul țuț aici. Dar știți care e problema? Că la anul îl ia altcineva. Adică, trebuie să fiu prost să fac investiția'. Nu făcea decât garnituri la apă. Totuși, vezi tu, alții au făcut privatizare la începutul anilor '90 și au venit operatorii de turism mari. Atunci, sigur au avut un avantaj. Sigur că și acolo a apărut corupție ca în Bulgaria, nu mai e ca la început. E un avantaj uriaș când pornești cu mult înainte, când piața era zero barat. Pe de altă parte, nu uita că totuși o parte din români au început să plece mult pe afară. Problema este că mă duc la mare să văd niște locații, să mă duc undeva să caut cel mai mic preț. Cel mai mic preț nu există. Uite, în anii 2000 am făcut practică studențească în Deltă, doi ani la rând, știi? Era cu ponton închiriat, frumos. Bă nenică, era un ponton de îl puteai închiriea de la muzeul nu știu care, d-astea semi-publice. Mi-am putut permite. Ușor, ușor au dispărut ăștia cu totul. Bă, sunt niște prețuri inimaginabile. Nu sunt mulți. Sunt foarte puțini. M-am uitat de fiecare dată și nu găsești. Nu tată, sunt 7 sau 8 toți. Nu ai ce să găsești. Nu sunt multe variante. Piața românească nu are multe variante la nimic".

