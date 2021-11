Bode, întrebat despre amplele acţiuni ale Poliţiei şi DIICOT în ziua în care a fost audiat: Coincidenţă

„O simplă coincidenţă şi credeţi-mă că am discutat, ştiind că voi fi audiat astăzi în comisie, am discutat cu factorii responsabili, coordonatori ai acestei acţiuni. Această acţiune este programată de foarte mult timp, aţi văzut că nu doar astăzi, tot anul am desfăşurat peste o mie de altfel de acţiuni, peste 9.000 de percheziţii”, a spus Lucian Bode.

„Astăzi, într-adevăr, o operaţiune istorică, nici nu mai contează că este astăzi, sau era mâine, sau se desfăşura în urmă cu câteva zile, este important rezultatul”, a mai spus Lucian Bode, la finalul audierilor din Parlament, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor.

De asemenea, acesta s-a arătat „absolut convins” că va avea o bună colaborare cu viitorul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Miniștrii din Guvernul Ciucă, audiați în Comisiile parlamentare de specialitate

Amintim că miniştrii propuşi să facă parte din Guvernul Ciucă au fost audiaţi, pe parcursul zilei de miercuri, în Comisiile parlamentare de specialitate. Liderii PSD, PNL și UDMR au anunțat că votul de învestitură va fi dat joi.

Lista Guvernului PNL - PSD - UDMR este următoarea:

prim-ministru - Nicolae Ciucă

vicepremier, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu

vicepremier - Kelemen Hunor

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Cseke Attila

ministrul Finanţelor - Adrian Câciu

ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Dan Vîlceanu

ministrul Economiei - Florin Spătaru

ministrul Antreprenoriatului şi Turismului - Constantin-Daniel Cadariu

ministrul Energiei - Virgil Popescu

ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Adrian Chesnoiu

ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila

ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Tanczos Barna

ministrul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu

ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi

ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse - Gabriela Firea

ministrul Culturii - Lucian Romaşcanu

ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Florin Roman

ministrul Sportului - Eduard Novak

ministrul Justiţiei - Cătălin Predoiu

ministrul Afacerilor Interne - Lucian Bode

ministrul Apărării Naţionale - Vasile Dîncu

ministrul de Externe - Bogdan Aurescu.