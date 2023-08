Potrivit medicului, este întotdeauna necesar ca înainte de a călători în țări exotice sau țări cu condiții precare de igienă, să se efectueze un consult medical pentru a se stabili dacă este necesar un vaccin sau doar tratament profilactic.

„Cei care merg în călătorii la mare distanță, în țări tropicale, în Africa e o listă întreagă de vaccinuri. Pentru copii nu e suficient popularizat vaccinul împotriva rotavirusului”, a spus Val Vâlcu.

„Sunt multe alte vaccinuri. De fapt, eu am sfătuit în felul următor: în momentul în care vrem să plecăm într-un loc, nu neapărat exotic, știți că uneori pot fi țări doar cu condiții precare de igienă, nu știu dacă sunt neapărat exotice, aș face întotdeauna cu două luni înainte un consult, se numește medicina călătorului, sunt câteva locuri în România. Vrem să facem și noi la Matei Balș în viitorul apropiat.

Ideea e că faci un consult, medicul de specialitate face o analiză și contează nu numai țara, ci zona din țara respectivă, deci contează exact unde mergi, te întreabă cât mergi, ce istoric și stabilește exact ce ai de făcut. Nu neapărat vaccin, poate să stabilească că îți trebuie o profilaxie pentru malarie, că ai nevoie de niște măsuri, poate tu nu știi unde mergi.

Unii spun: „Vreau să fac tot ceea ce trebuie în așa fel încât să nu-mi iau nicio măsură când mă duc într-o anumită țară.” Asta nu există. Dacă mergi pe principiul „nu respect nicio regulă de igienă", nu va fi un vaccin care să te scape de faptul că nu-ți speli mâinile.

Am avut și colegi, se întâmpla să mai mergem la congrese și își doreau să mănânce din nu știu ce țară strict de pe tarabă și eu mă gândeam : „Poate aveți noroc și scăpați”, dar condițiile erau categoric precare acolo.", a spus Dr. Adrian Marinescu.

Cazuri de malarie în România

„Mai avem cazuri de malarie în spitalele din România?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Avem cazurile de import. Adică din fericire, deocamdată, pentru ca s-ar putea că într-un viitor nu prea îndepărtat, acele boli exotice să nu mai fie exotice, să fie europene. Atunci chiar vom avea o problemă în momentul în care aceeași vectori vor transmite și vom avea, nu cazuri de import, ci cazurile locale. Sper să nu ajungem acolo pentru că nu ne dorim.

Avem cazuri de import, sunt cei care vin din diverse zone și malaria este o boală extrem de reală în 2023 și mult mai frecventă decât am crede și înseamnă o afecțiune cu o evoluție cronică și cu o grămadă de complicații. Altfel spus, în momentul în care mergem într-un loc unde există cazuri de malarie, profilaxia este obligatorie.", a spus Dr. Adrian Marinescu.

„Adică o pastiluță”, a spus Val Vâlcu.

„Da, dar trebuie să o iei pentru o perioadă de timp, și înainte, și după. Eu am luat și nu am avut nicio problemă, alții au mai avut câte ceva digestiv, plus că uiți să o iei. Sunt de acord că nu e foarte simplu să o faci, dar e mult mai complicat să te îmbolnăvești.”, spus Dr. Adrian Marinescu la DC News și DC Medical.

