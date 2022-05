Bill Gates: Ce e mai rău, în materie de Covid-19, de-abia acum urmează

Bill Gates este de părere că lumea încă nu a văzut ce este mai rău pe bază de coronavirus, adică ce este mai rău abia acum urmează. Magnatul a spus că nu vrea să pară „pesimist”, dar a avertizat că există riscul unei variante „și mai transmisibile și chiar mai fatale”.

„Încă există riscul ca această pandemie să genereze o variantă care va fi mult mai transmisibilă și mult mai fatală. Nu este probabil, nu vreau să fiu o voce a nenorocirii, dar este un risc de peste 5% ca această pandemie să nu fi arătat ce este mai rău”, a spus Bill Gates pentru Financial Times.

Bill Gates, care publică marți noua sa carte How to Prevent the Next Pandemic, a sfătuit guvernele din întreaga lume să investească într-o echipă de epidemiologi și alți specialiști în domeniu pentru a ajuta la identificarea viitoarelor amenințări la adresa sănătății globale.

Și la începutul anului, Bill Gates făcuse o previziune privind coronavirusul.

La acel moment, el emisese un avertisment cu privire la potențiale pandemii mult mai grave decât Covid-19, în timp ce a cerut guvernelor să contribuie cu miliarde de dolari pentru a se pregăti pentru următorul focar global, scrie Financial Times.

Miliardarul susținea că în timp ce variantele Delta și Omicron ale coronavirusului au fost cele mai transmisibile de până acum, lumea se va confrunta în viitor cu o pandemie mult mai gravă, ce va provoca o rată mai mare de decese în întreaga lume.

Grecia ridică restricțiile pentru călători înaintea sezonului de vară.

Grecia a ridicat, duminică, restricțiile pentru zborurile externe și interne impuse din cauza SARS-CoV-2, a anunțat autoritatea de aviație civilă, citată de Reuters, notează Mediafax.

Pentru a zbura în sau dinspre țară, călătorii trebuiau până acum să prezinte un certificat de vaccinare, unul care să ateste că s-au vindecat de coronavirus sau un test negativ.

De la 1 mai, pasagerii și echipajul vor trebui să poarte doar o mască de protecție, a anunțat autoritatea de aviație civilă.

Decizia a fost luată înainte de începerea sezonul estival, care, speră oficialii, va duce la o revenire a veniturilor după criza pandemică.

Grecia se așteaptă la un număr mare de vizitatori în acest an, iar oficialii estimează că veniturile vor ajunge la 80% din nivelurile din 2019. Acela a fost un an record înainte ca pandemia să blocheze călătoriile.

În condițiile în care infecțiile au scăzut, restaurantele și magazinele au revenit duminică la o capacitate de 100%, permițând clienților să intre fără dovada vaccinării, dar cu mască.

