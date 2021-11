Bani de pensii și alocații. Florin Roman și Lucian Romașcanu, anunțurile serii pentru români

Florin Roman a declarat, luni seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu, că sunt bani pentru plata pensiilor și alocațiilor, „ba mai mult, de la 1 ianuarie, noul Guvern și-a asumat o serie de creșteri de pensii, alocații, a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap și acel ajutor de 1.200 lei pentru cei cu venituri sub 1.600 lei.”

„Sunt bani pentru că a fost o colectare mai bună și sunt bani pentru că noi am reușit practic să fiscalizăm pentru prima dată cel mai bine sistemul de colectare de la ANAF, iar asta ne ajută să putem onora aceste obligații”, a mai zis acesta.

De asemenea, Florin Roman a mai spus că pune declarația Ralucăi Turcan pe seama faptului că PNL și-a desemnat lista cu miniștrii, iar ea nu mai face parte din noul guvern „și probabil că o fi având o supărare excesivă”.

La rândul său, Lucian Romașcanu (PSD), propus pentru Ministerul Culturii, a spus că nu este îngrijorat de declarația ministrului interimar al Muncii, „pentru că există garanțiile ministrului de Finanțe și ale colegilor care au fost în guvern până acum”.

„În momentul acesta, sunt bani și cred că nu va fi niciun fel de problemă la construcția bugetului pe anul viitor pentru toate măririle propuse”, a mai spus Lucian Romașcanu.

Lista miniștrilor PSD

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni seară, lista miniștrilor PSD:

Ministerul Finanțelor - Adrian Câciu

Ministerul Apărării Naționale - Vasile Dîncu

Ministerul Economiei - Marius Humelnicu

Ministerul Tineretului, Familiei - Gabriela Firea

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Sorin Grindeanu

Ministerul Agriculturii - Adrian Chesnoiu

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila

Ministerul Muncii - Marius Budăi

Ministerul Culturii - Lucian Romașcanu

Noul guvern va fi format din miniștrii de la PSD, PNL și UDMR. Miercuri ar urma să fie audiaţi miniştrii în Comisiile de specialitate.

Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, 22 noiembrie, că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă. Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

„Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a mai spus că a acceptat propunerea de premier a acestei majorități.

„Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamenului României pentru votul de încredere”, a mai spus președintele Klaus Iohannis în cursul zilei de luni.