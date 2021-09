Badea a izbucnit în râs când Cioloş a spus că USR-PLUS susţine o moţiune de cenzură: E Breaking News

"Staţi puţin, staţi puţin. Să ne concentrăm! Fac un apel la SRI să îmi lase netul să meargă, că zic bine. Scrie domnul Dacian Cioloş pe frumos feisbucilic, e Breaking News, că decizia biroului naţional al USR-PLUS din această seară este să susţină o moţiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu. Ahahaha! Adică nu! Ohoho! (n.r. pe un ton grav). Nici nu mai ştiu, că eu îi susţin pe toţi. USR-PLUS anunţă că îşi retrage sprijinul pentru Florin Cîţu, care a aruncat ţara într-o criză politică. Toţi apără poporul, înţelegi? Ei sunt într-o coaliţie şi apără poporul de partenerul de guvernare. Doar Avocatul Poporului era împotriva poporului, asta ne spuneau. N-ai cum!", a spus Mircea Badea.

Ce a scris Dacian Cioloş pe Facebook

„Decizia Biroului Național al USR PLUS din această seară este că vom susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu. USR PLUS anunță că își retrage sprijinul politic pentru premierul Cîțu, care a aruncat țara în criză politică. USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare”, a scris Dacian Cioloș pe contul de Facebook.

„Cerem Coaliției să ia act de lipsa unei majorități care să susțină Cabinetul Cîțu și solicităm declanșarea de urgență a negocierilor în Coaliție pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern”, a subliniat Dacian Cioloș.

„În situația în care discuțiile din Coaliție vor eșua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru Justiție în viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiție, inclusiv desființarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîțu”, a adăugat acesta.

Badea, ironii şi la liberali

Anterior, Mircea Badea ironizase şi declaraţiile venite din tabăra liberalilor.

"Alina Gorghiu reacţionează pe Facebook după ce premierul Florin Cîţu l-a revocat pe Stelian Ion. Mamă, dar a scris un text aşa lung, vreţi să îl citesc pe tot? Eu nu l-am terminat pe Shakespeare, să citesc tot ce scrie...

Deci, '1: Poţi contribui la această guvernare dacă nu vrei modernizarea României?'. Astea-s mesaje mai PRM-iste, poate dna Gorghiu îşi ştie publicul. Adică unii vor modernizarea României, unii nu vor. Paradigmele astea simple sunt de succes şi repet, poate dna Gorghiu îşi ştie publicul!

'2. Ai voie să blochezi activitatea Guvernului pentru că aşa vrei tu?'. Păi altfel pentru că aşa vrea cine? Adică a cui voinţă e mai importantă? Ştim a cui, nu intrăm în...", a mai spus Mircea Badea.

Acest articol reprezintă o opinie.