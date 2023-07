Tusea persistentă poate să fie un semn al unei afecțiuni pulmonare, precum cancerul bronhopulmonar, însă de cele mai multe ori aceasta este ignorată de pacienții români. Depistat din timp, tratamentul poate să aibă rezultate foarte bune.

”Noi am lansat anul trecut o campanie, se numește Ascultă-ți tusea și ea se încadrează foarte bine cu eforturile, nu numai ale României, de a preveni și a combate cancerul, dar și cu directiva europeană, cu planul de acțiune Europeană împotriva cancerului.

Ascultă-ți tusea a fost făcut, aș spune ca un model de bune practici, cu profesioniști, cu asociații de pacienți, cu sprijinul companiei noastre și și-a propus un lucru foarte simplu: conștientizarea faptului că în spatele unei banale tuse poate fi, de fapt, un cancer bronhopulmonar.

Pentru că ignorăm atât de mult simptomele, ignorăm, de fapt, riscul ca acolo să fie altceva decât o răceală", a declarat Cătălin Radu, managerul Bristol Myers Squibb în exclusivitate pentri DC News și DC Medical, în cadrul emisiunii ”Dezbateri în Sănătate”.

În acest context, jurnalistul Val Vâlcu, moderatorul emisiunii a precizat că ”profesorul Anton spunea în anii 80 că orice tuse care nu trece în cinic zile trebuie să te trimită la doctor căci ar putea să fie un cancer pulmonar, bronhopulmonar”.

”Ne-am bucurat foarte mult pentru că am măsurat cumva impactul acestei campanii la început și la un moment dat pe traseu. După câteva luni, mai puțin de șase luni, aveam deja o creștere a gradului de conștientizare de circa 5%, 5 puncte procentuale, ceea ce mi s-a părut extraordinar.

Am pornit îngrozitor de jos, trebuie să recunoaștem. Cu toții am trecut prin asta, am pățit asta.

Gândiți-vă că venim după o perioadă de COVID. După perioada de COVID au început răcelile sezoniere care au venit pe un fond de imunitate slăbită, scăzută, după ce am stat cu mască.

Și nu exista această conștientizare că poate să fie ceva mult mai rău în spate”, a mai spus Cătălin Radu.

În ceea ce privește importanța depistării precoce a afecțiunilor pulmonare, Val Vâlcu a subliniat faptul că ”aceste medicamente noi, puternice sunt active” în cazul depistării timpurii. ”Rezultatele sunt mai bune dacă este intervenit din vreme”, a mai spus Val Vâlcu.

”Tot acest mecanism de conștientizare, să-i spunem prevenție, controale regulate care pot duce la o depistare timpurie - depistarea timpurie fiind obligatoriu condiționată - de exemplu pentru cancerele cu tumori solide, automat și de o biopsie, de toți acei pași de testare și validare, care să permită abordarea cea mai corectă terapeutic - toate astea zic eu că România face, mai se împiedică, mai nu se împiedică, dar face niște pași buni. De ce? Pentru că s-a conștientizat nevoia”, a mai spus Cătălin Radu.

Mai multe în video:

