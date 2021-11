Artiştii, revoltaţi. 70% din drepturile de autor ar putea merge la stat. Maria Cârneci: Dacă-i întreb ce are Fa major în cheie, îmi spun să vorbesc frumos

Proiectul iniţiat de vicepreşedintele PNL, Alina Gorghiu, a fost criticat dur de numeroşi artişti, dar și de forurile europene ale drepturilor de autor.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat, artiştii se tem că vor ajunge la sapă de lemn, mai ales că au avut şi au în continuare pierderi uriaşe din cauza pandemiei, scrie Antena3.ro.

Maria Cârneci: Dacă îi întreb ce are Fa major în cheie, îmi spun să vorbesc frumos

Celebra cântăreaţă de muzică populară Maria Cârneci a avut o intervenţie pe acest subiect şi a criticat dur proiectul de lege.

"Nu îl mai numiţi proiect, pentru că e o inginerie, o hoţie. Încă o hoţie care ne vizează pe noi de data asta. Nu cred că au atâta tupeu în ei încât să ne ia şi... Cine a făcut discuţia asta despre drepturile de autor cumva mi-a compus vreo melodie, mi-a plătit vreo orchestră? Eu mi-am lăsat numele scris pe 38 de albume, nu e puţin lucru. Mi-au cumpărat ei vreun costum popular? Eu ştiu că fiecare om care plăteşte impozit la stat trebuie să beneficieze de ceva. Medicul, când se duce la operaţie, nu vine cu bisturiul de acasă. Dacă eu mă duc la un concert, ce îmi dă mie statul român sau cei care se ocupă de cultură? S-or ocupa ei de cultura cepei, a ridichilor. Ăştia care au fost puşi, nu contează nume, partide, că nu le am cu politica, am văzut ce pot şi cât pot. Sunt convinsă că dacă îi scuturi şi îi întrebi ce are Fa major la cheie, mă roagă să vorbesc frumos. Atunci despre ce vorbim? Unul care nu are habar spune că aşa e bine din punctul lui de vedere. Să ne mai ia 70%...", a declarat Maria Cârneci la Antena 3, în emisiunea Showblitz.

"Majoritatea cântecelor sunt create sau culese, de la caz la caz, sau preluate. Sunt mai multe tipuri prin care ne atribuim o melodie. Cântecele mele le fac de la cap la coadă. Să aibă un mesaj puternic, să nu aibă cuvinte prea licenţioase sau prea nu ştiu de care, pentru că eu mă adresez poporului român. Poporul român a folosit termeni uşor de folosit, de aia se numeşte muzică populară. Ce, când m-am dus la înregistrări, m-au întrebat de facturi, de ce am mai plătit?", a mai spus artista.

Şi alţi artişti au reacţionat dur pe acest subiect.

”E ca și cum cineva îți bagă mâna în buzunar, îți ia banii, apoi îți spune: lasă că știu eu mai bine ce am de făcut cu ei”, a spus artistul Liviu Teodorescu.

”Este o încălcare flagrantă a oricăror reguli. Nu poți să iei niște bani privați și să îi muți în buzunarul statului”, a spus și Mihai Georgescu de la Bere Gratis.

