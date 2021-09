Armand, criticată dur de Ioana Constantin: La 1 an de la alegerile locale, Sectorul 1 s-a transformat într-o ghenă. Un bâlci interminabil

Ioana Constantin (PMP) a criticat dur felul în care arată Capitala la un an de la alegerile locale. Politicianul susține că "Sectorul 1 s-a transformat într-o ghenă, plin de gunoaie, cu parcurile neîngrijite".

"La 1 an de la alegerile locale, Bucureștiul e un oraș luat la mișto. Azi, Bucureștiul e mai murdar ca niciodată, plin de gunoaie și șobolani, cu un trafic infernal cum n-a fost niciodată, cu semaforizarea la pământ, cu parcuri transformate în focare de infecție, cu tot mai mulți oameni fără adăpost uitați de autorități prin parcuri și pe străzi. Și, desigur, fără apa caldă promisă pe toate afișele. La 1 an de la alegerile locale, Sectorul 1 s-a transformat într-o ghenă, plin de gunoaie, cu parcurile neîngrijite, cu 3 firme de salubritate plătite simultan pe durata stării de alertă. De la cel mai bogat sector al Capitalei am devenit focar de infecție. Cea mai mare ”realizare” a primăriței rămâne batjocorirea stemei de pe care a scos crucea, tricolorul și a atârnat un fel de rățoi jumulit.

Ioana Constantin: Un bâlci interminabil pe banii și nervii cetățenilor

O ofensă imensă peste care s-a trecut ușor. La sectorul 2, primarul s-a împrietenit cu operatorul de salubritate pe care îl înjura în campanie. Au așa o atracție către operatorii de salubritate primarii USR-PLUS .... În mod ciudat, prima grijă a primarilor USR-PLUS din București a fost să se năpustească pe bursele elevilor. Normal, economia se face de la educație, cui îi trebuie școală?! Mult zgomot și mult PR. În rest, orașul nostru e luat la mișto. Zero dialog cu cetățenii, zero transparență, zero management, zero empatie cu oamenii, dar multă incompetență și multă aroganță. De exemplu, așa cum arată azi sectorul 1 pare că nici nu e administrat deloc, iar primarul locuiește, călătorește și interacționează doar pe Facebook, fără nicio legătură cu realitatea oamenilor. La 1 an de la alegerile locale, coaliția dreptei unită strâmb PNL-USR PLUS nu funcționează nicăieri unde primarul e USR PLUS, e un bâlci interminabil pe banii și nervii cetățenilor.", a scris Ioana Constantin pe pagina sa de Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.