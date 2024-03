Aplicația e-Factura îi dă bătăi de cap lui Teleșpan și cere ajutor pe Facebook: Atât am reușit să fac cu mintea mea. Fix ca la proști să îmi arate

„Vă rog eu din sufletul meu să mă ajutați. Am nevoie de un om, contra cost, în București, care să vină la mine acasă sau să mă duc eu la el și să îmi arate ce și cum trebuie să fac pentru a-mi corela semnătura digitală cu viața mea, să-mi fac cont pe SPV și pe platformă de facturare, să mi le conectez la mama și la tata și la firmă și la morții mei. Fix ca la proști să îmi arate. Sunt in stadiul în care am semnătura digitală și mi-am obținut codurile pin și puk. Atât am reușit să fac cu mintea mea. Dețin un Mac, că înțeleg că informația aceasta este importantă. Vă rog eu mult, ajutați-mă. Eu abia îmi urmez calea, mi-e greu să mai urmez și pașii. Aș putea spune că sunt prost ca noaptea, dacă noaptea ar fi proastă, așa că nu pot spune decât că sunt prost ca mine.”, a scris Teleșpan pe Facebook.

La începutul anului, redacția DC News a publicat mărturiile mai multor antreprenori cu aceleași provocări pe care le întâmpină și Adrian Teleșpan.

Printre altele, atunci am aflat că deși statul are în plan digitalizarea pe repede-înainte a fiscalizării, uită că în țara noastră mulți operatori economici își desfășoară activitatea în zone fără semnal.

„Sunt foarte multe probleme. Eu am înțeles inițial că trebuie să merg la bancă pentru a face semnătura electronică. Apoi contabilul mi-a zis că nu trebuie la bancă. Momentan n-am făcut nimic, pentru că până în martie încă putem factura normal. Nu am primit nimic din partea nimănui, nici măcar niște instrucțiuni. Eu am pensiunea într-o zonă fără semnal, la rezervația naturală Poienile Vâlsanului. Abia reușim să vorbim la telefon. În mod clar vom avea o problemă cu încărcatul facturilor, mai ales câtă vreme noi nu avem semnal suficient pentru POS. Eu aici pot încasa doar cash.

Soluția mea ar fi să se ocupe un contabil, chiar dacă ar fi costurile mai mari. Pentru cei din situația mea ar fi trebuit să se meargă înainte așa cum a fost și până acum. Ar fi trebuit să ne lase să dăm facturile direct clientului, fără să le încărcăm pe vreo platformă. Până acum a fost bine, îmi scriam singură factura. Probabil că în momentul de față toată lumea are o problemă vis-a-vis de platforma asta, mai ales că nimeni nu știe să îți spună clar ce trebuie făcut”, a declarat Cristina Bădescu, aflată pe lista antreprenorilor care întâmpină dificultăți în operarea platformei e-Factura.

