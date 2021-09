Anca Dragu: Florin Cîţu nu poate să mă demită şi asta îl disperă

Anca Dragu, preşedintele Senatului, afirmă că răspunsul CCR dă dreptate Parlamentului cu privire la moţiunea de cenzură, astfel că Florin Cîţu nu are de ce să îi ceară demisia de la şefia Senatului.

Întrebată ce părere are despre faptul că premierul interpretează decizia CCR ca fiind una favorabilă Guvernului, motiv pentru care ar putea să îi ceară demisia aşa cum anunţase, Anca Dragu a spus că "nu mă poate demite, şi asta îl disperă pe premierul Florin Cîţu. Probabil a promis cuiva această funcţie şi nu poate să livreze promisiunea. Dacă citim comunicatul CCR; cred că ne dă dreptate. Spune foarte clar că trebuie continuat procesul moţiunii de cenzură, că nu poate fi împiedicat sub nicio formă acest proces şi se mai spune acolo că este o încălcare a principiilor care stau la baza statului de drept".

Premierul Florin Cîţu anunţase că, în cazul în care CCR va da dreptate Guvernului şi se va constata un conflict juridic de natură constituţională, el va cere demisia preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului.

USR votează orice moţiune care ajunge în Parlament

”CCR a dat dreptate USR PLUS, a spus foarte clar să semnăturile sunt valabile, reprezintă voința parlamentarilor. Președintele Camerei Deputaților, care era președintele PNL, nu a trimis moțiunea către Guvern și a generat un conflict, însă moțiunea trebuie votată. În Biroul Permanent, de la 15:30, vom cere ca moțiunea USR PLUS să meargă de îndată la vot. PNL și PSD au călcat în picioare Constituția, într-un abuz fără precedent în Parlament.

Avem încă o moțiune, PSD a depus azi moțiune, și tocmai am terminat o ședință a Biroului Național, în care Biroul Național a mandatat reprezentanții USR PLUS în BPR să voteze pentru susținerea oricărei moțiuni ajunge la vot, pentru că fiecare zi cu Florin Cîțu e o zi pierdută pentru România.

Luăm act de faptul că PNL nu a luat în considerare solicitarea USR PLUS de a-l retrage pe Florin Cîțu și singurul lucru pe care-l avem la îndemână e moțiunea de cenzură, Florin Cîțu va pleca fiind demis prin moțiune de cenzură, zilele lui la Palatul Victoria sunt numărate. Vom vedea care moțiune ajunge prima la vot și parlamentarii USR PLUS vor vota prima moțiune care ajunge la vot” a spus Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR PLUS.

Punctul de vedere al USR PLUS este că moțiunea lor de cenzură este declarată validă de către judecătorii constituționali. Premierul Florin Cîțu însă, a declarat, în urmă cu puțin timp, că apreciază decizia CCR în sensul în care moțiunea USR PLUS trebuie să meargă la vot și respinsă. În caz contrar, el a anunțat că se ajunge iarăși la CCR.

”În politică, noi nu ne certăm cu oamenii, ci respectăm voința românilor, iar când un partener nu-și respectă cuvântul, distruge coaliția de guvernare, și acesta a fost Florin Cîțu, nu mai avem ce să mai discutăm” a spus Ionuţ Moșteanu marţi.