Anca Alexandrescu arată contractul privatizării Petrom: Compania era profitabilă, dar a fost subevaluată, i s-au șters datoriile. Codul Fiscal, modificat pentru OMV - pământuri vândute cu 1 dolar/mp

„Când am primit acest contract și m-am uitat peste el în diagonală, am realizat dimensiunea jafului. Era, însă, doar începutul, căci zilele care au urmat, cu cât citeam mai mult și conexam lucrurile care s-au întâmplat - atât înainte de privatizare, cât și post privatizare – mi-am dat seama că toți erau vinovați. Da, probabil că Adrian Năstase are o anumită parte de vină, la fel și Damian Popescu. Dar să știți că la fel de vinovați sunt și Traian Băsescu, Călin Popescu-Tăriceanu și ceilalți politicieni care au venit la putere după anul 2004.

Domnul Năstase a reacționat pe pagina sa, după ce de dimineață i-am demonstrat că ne-a mințit cu faptul că Petromul era în faliment și nu mai avea nicio șansă. Am arătat că, înainte de privatizare, anii 2001, 2002, 2003, acesta a fost pe profit. Apoi, brusc, la începutul lui 2004, a scăzut exact înainte de privatizare, când știau deja că se va face privatizarea”, a spus jurnalista, la Realitatea Plus.

Contractul nu conține aproape nicio condiție post-privatizare

„Unele dintre obligațiile din contract, majoritatea dintre ele, au fost respectate. Nici nu era greu, pentru că nu a avut aproape nicio condiție! Iar domnul Năstase știa lucrul acesta. Acțiunea de aur era pe un termen limitat, a spus-o explicit. Sunt niște întrebări la care să răspundeți toți: autoritățile statului să-și facă treaba.

Nu-mi pun nicio bază în politicienii actuali. Poate unii dintre ei vor și încearcă să facă lucruri, dar majoritatea... vedeți în fiecare zi ce se întâmplă. După ce am să arăt cum au jefuit în stradă, poate ieșiți în stradă. Nu îndemn la violență, dar așa se întâmplă în Franța, în Spania”, a adăugat ea.

Contractul nu a fost secret. Cine a știut de el

„Eu cred că ar fi cazul să ne luăm țara, avuția înapoi, căci se poate. Am să vă spun un lucru: Traian Băsescu a știut din 2005 conținutul contractului, a declarat-o chiar el. Contractul a fost făcut public pentru o zi în anul 2006. Nu e nici strict secret, nici secret de serviciu – au fost doar niște clauze de confidențialitate. OMV-ul și-a dat acordul ca el să fie făcut public de guvern. Avem tot dreptul să-l arătăm poporului român.

Vă mai spun că Adrian Năstase a făcut greșeala de a publica raportul comisiei de anchetă pe pagina sa. Acea comisie de anchetă inițial a avut alte concluzii.

Ce s-a întâmplat cu raportul SRI din 2004, atunci când șeful SRI-ului era Radu Timofte. Știți ce spunea raportul în 2004? Că Petromul a fost subevaluat, lucru ce a fost confirmat și de comisia de control din Senat, dar și de alte foruri. Am să vă demonstrez de ce: pentru că reperele la care a fost evaluată Petrom se refereau la iunie 2003, privatizarea făcându-se în iulie 2004”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Întreaga companie, vândută doar pe baza rezervelor de gaze și petrol la valoarea de piață din 2003

„Mai mult, activele nu au fost evaluate, lucru ce se recunoaște și în contract. S-a luat doar valoarea de piață din 2003 a rezervelor de gaze și petrol! Cota geologică, acea scutire de taxe și impozite de 35% din întreaga producție, oferită Petromului până în 2003, a fost cerută în mod imperativ de OMV la privatizare și s-a prelungit până la sfârșitul anului 2006.

Toate datoriile Petromului au fost șterse, iar toate partidele au fost părtașe la asta. PNL a avut o poziție oarecum diferită, spunând să nu se șteargă tot, să rămână datoria de bază. Dar există un document de ștergere a datoriilor fără să existe și suma. S-a modificat și Codul Fiscal pentru ca OMV să beneficieze de aceste scutiri de 35% de taxe și impozite. Vă puteți închipui că milioane de metri pătrați de teren au fost vândute, cu acest contract, cu un dolar pe metru pătrat?

Statul român, la presiunea OMV, a anulat două măriri de capital făcute înainte de privatizare. În plus, s-a făcut un contract în care 22 de pagini sunt definiții și explicații. Dacă citești, înțelegi că încă din contractul de privatizare și-au dat acordul pentru închiderea Doljchim și Arpechim”, a conchis jurnalista de la Realitatea.

