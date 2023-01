Afacerea OMV Petrom de la CE Oltenia. Terenul care va intra în proprietatea austriecilor, o adevărată mină de aur

Oamenii care au lucrat în Complexul Energetic Oltenia, inclusiv supraveghetori ai activităţii complexului, vorbesc despre un plan secret de distrugere a acestuia cu totul. Ei spun că primul semn de întrebare este că nici măcar nu se mai extrage cărbune, ci un cărbune cu pământ, ca să nu fie nici măcar puternic din punct de vedere al capacităţii de a încălzi. Conform acestora, cele patru parcuri fotovoltaice, care vor fi ridicate prin asocierea dintre CEO și OMV Petrom, ar ascunde interese cu mult mai mari decât obţinerea de energie verde.

Terenul care va intra în proprietatea austriecilor, o adevărată mină de aur

Liderul Federaţiei Muncii, Constantin Crețan, susţine că în terenul care va intra în proprietatea austriecilor se găseşte o avere uriaşă: metale rare ce pot fi extrase din cenuşa depozitată acolo de la termocentrale şi o rezervă spectaculoasă de cărbune cu putere calorică mare.

"Rezervele sunt enorme şi conţin bogăţii naturale care sunt de o importanţă naţională. (...) La o adâncime de peste 180 de metri, la care se mai adăugă încă 30 de metri deasupra solului, se depune toată rezerva de cenuşă şi zgură rezultate în urma arderilor din Termocentrala Rovinari", a spus Constantin Crețan, într-un material difuzat în emisiunea Exces de Putere de la Antena 3.

Sunt suprafeţe imense de teren pe care au fost depozitate milioane de tone de cenuşă rezultate din arderile de la Turceni, Rovinari şi Ieșalnița şi care au fost fie împădurite, fie transformate în terenuri pentru agricultură, dar care, potrivit liderului sindical, ascund aceste rezerve spectaculoase pe care le-ar viza investitorii austrieci.

"De ce nu s-a preferat să fie un investitor cu capital de stat? Şi mă duc gândul doar la Romgaz şi Hidroelectrica, pentru că sunt două societăţi cu un profit foarte mare şi, din ce ştiu, Romgazul chiar şi-a exprimat intenţia pentru Mintia. Putea la fel de bine să vină şi aici să fie investitor", a spus Gabriel Giorgi, fost membru în Consiliul de Supraveghere al CEO.

"Nu aveam nevoie de OMV Petrom să ne pună fotovoltaice. Puteam produce energie curată"

Răspunsul este dat chiar de conducerea CEO: nu s-a prezentat niciuna dintre companiile statului român. Totuși, de ce nu s-a găsit o soluţie proprie pentru atingerea obectivelor verzi, fără să fie nevoie de asocierea cu o companie privată?

"Noi am venit cu soluţii şi am muncit enorm să reuşim să implementăm o tehnologie prin care să producem energie curată. Nu aveam nevoie de OMV Petrom să ne pună fotovoltaice. Noi puteam produce energie curată. La nivel mondial, sunt state care, prin energia de cărbune, produc energie curată fără poluare. Am venit şi noi cu această variantă - tehnologie piroliză - care produce energie curată din cărbune şi din biomasă".

Cei din industrie consideră că interesul ar fi de fapt lichidarea CEO. În opinia sindicaliștilor şi foștilor supraveghetori, tehnica de exploatare din prezent este cea care poate ucide complexul. Se extrage cărbune doar de la suprafaţă, din stratul cu mult pământ şi putere energetică mică.

În cazul unor temperaturi de minus 20 de grade, tot sistemul energetic naţional se bazează pe energia livrată de CEO. Aşadar, atunci, complexul poate să nu mai facă faţă din cauza calităţii foarte slabe a cărbunelui.

"Este drept că există straturi de cărbune care au o intercalaţie de steril şi acea excavaţie nu se poate face selectiv. Raportul steril în acel cărbune este foarte mic, întrucât straturile sunt subţiri şi utilajele noastre sunt de mare capacitate, nu se poate face o selecţie. Acestea sunt condiţiile actuale", spune Daniel Burlan, directorul general CEO, apărându-se de acuzaţii.

"Acţionarii erau convinşi că va trece acel document şi deja îl aprobaseră"

"Problema este că, în momentul în care a venit acordul, ni s-a adus un document cu 100 de pagini. Au crezut că nu citim şi semnăm. Acolo erau nişte prevederi foarte dubioase. Toate consiliile de administrație ale celor patru SPV-urilor - și mă refer la cele constituite în parteneriat cu OMV- ar trebui să fie formate din trei administratori. Se spunea că unul dintre administratori este propus de OMV, cel de-al doilea este propus de CEO şi al treilea este neutru, dar la selecţia lui participă doar OMV-ul. În altă ordine de idei, preşedintele Consiliului de Administrație scria în acord că este administratorul propus de OMV şi, totodată, are şi calitate de administrator executiv.

Am încercat să îi conving pe colegii mei din Consiliul de Supraveghere că nu este în regulă să ne dăm aviz pe aşa ceva. Am respins acel document. Între timp, acţionarii nu au aşteptat să vadă ce s-a întâmplat în şedinţă, erau convinşi că va trece acel document şi deja îl aprobaseră. După aceea au aflat că nu am dat aviz pozitiv. A fost o oarecare agitaţie în minister şi au reuşit să mai adauge, din ce ştiu eu, că va fi aprobat în momentul în care va avea aviz din partea Consiliului de Supraveghere", a spus Gabriel Giorgi, fost membru al Comitetului de Supraveghere CEO.

Ulterior, noul acord a transferat șefia fiecărei companii de energie fotovoltaică celor de la CEO.

