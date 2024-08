Ana Maria Bărbosu, primele declaraţii după ce TAS i-a dat medalia de bronz la JO2024. "Nici nu am ştiut cum să reacţionez"

Această hotărâre a venit după ce Federația Română de Gimnastică (FRG) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au depus contestații împotriva unei decizii anterioare a Federației Internaționale de Gimnastică (FIG). Efortul susținut al celor două organizații a fost crucial în obținerea acestei reparații pentru sportiva română.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a declarat că a fost copleșită de emoții după ce a aflat că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a acordat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Într-o intervenție live la Euronews România, Bărbosu a povestit cum a primit vestea neașteptată chiar alături de familia sa.

„Eram în sufragerie, înconjurată de părinți, când am aflat că după ora 19 urma să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. Antrenorul meu de club m-a sunat și m-a întrebat dacă am văzut. Nu știam despre ce vorbește, dar m-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat”, a mărturisit gimnasta.

Ana Maria Bărbosu a explicat că această medalie a fost rezultatul unui efort colectiv, mulțumind antrenorilor, Federației Române de Gimnastică și echipei de avocați care au susținut contestația. „Fără sprijinul lor, această medalie nu ar fi fost posibilă”, a spus ea, adăugând că va sărbători alături de familie.

Deși bucuria medaliei este imensă, Ana Maria a recunoscut că ultimele zile au fost tensionate și pline de incertitudine. „Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace. Acum îmi doresc o vacanță în care să mă liniștesc”, a declarat sportiva.

În final, Ana Maria Bărbosu a subliniat că momentul în care a fost încoronată cu medalia de bronz va rămâne unul memorabil în cariera sa, marcând o realizare extraordinară pe scena internațională.

Cuvinte de laudă din partea politicienilor

Marcel Ciolacu a felicitat-o pe Ana Maria Bărbosu pentru obținerea medaliei de bronz la sol, subliniind că această realizare este o recompensă meritată pentru munca sa asiduă. El a remarcat că decizia instanței sportive reflectă corectitudinea și meritul gimnastei.

În același timp, Ciolacu a exprimat regretul său că Sabrina Voinea nu a beneficiat de o decizie similară, deși consideră că și ea ar fi meritat-o. Cu toate acestea, el a lăudat atitudinea demnă și frumoasă a Sabrinei, considerând-o o câștigătoare în ochii românilor și un model de luptă pentru dreptate.

Mircea Geoană a reacționat, de asemenea, la vestea că Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz, felicitând-o pe ea și pe Sabrina pentru efortul lor și exprimându-și admirația pentru curajul și perseverența lor.

