Alarmă în Atlantic. Colapsul curenților oceanici amenință Europa de Nord. Ne așteaptă un „dezastru catastrofal”?

Un grup de experți internaționali a transmis o avertizare îngrijorătoare liderilor Consiliului Nordic, reuniți la Reykjavik, semnalând un risc crescut de colaps al unui sistem vital de curenți oceanici din Atlantic, care ar putea avea loc mult mai rapid decât se anticipase.

Această situație ar putea avea efecte devastatoare la nivel global, în special pentru țările nordice. Sistemul de circulație Atlantic-Meridional (AMOC) joacă un rol crucial în menținerea temperaturilor între tropice și emisfera nordică. Acest sistem acționează ca o bandă rulantă uriașă, transportând căldura din tropice spre nord prin Curentul Golfului, având astfel un impact semnificativ asupra climei din Arctica și din regiunile adiacente.

Deși slăbirea AMOC a fost observată în ultimele decenii, cercetările recente indică faptul că riscul unui colaps total este mult mai mare și mai imminent decât se estima anterior. În 2023, experții ONU în domeniul climei au considerat că un colaps al AMOC înainte de 2100 este puțin probabil. Totuși, noile studii sugerează că acest punct critic ar putea fi atins în doar câteva decenii, ceea ce este extrem de îngrijorător. Impactul unui astfel de colaps ar avea repercusiuni globale.

Unbelievably, there is at least a 40% chance of the #AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) collapsing within 25 years. We could be facing impacts similar to the Younger Dryas period - within the lifetimes of most people alive today. #Climate #Mitigation is Urgent. pic.twitter.com/FUA1DkKkoN