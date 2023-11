Adrian Elicopter de Luptă, student în anul IV, rupe tăcerea despre Academia de Poliție. Instituția se apără. Polițistul Perțea spune cum era pe vremea lui / video

Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza a anunţat, sâmbătă, că nu s-a mai semnalat nicio altă solicitare de asistenţă medicală sau alte cazuri de îmbolnăviri în rândul studenţilor.

„Ca urmare a instituirii serviciului medical de permanenţă, monitorizarea stării de sănătate a studenţilor a fost efectuată printr-o conduită proactivă de către medicii aflaţi noaptea trecută în serviciul de tură. Comisia de medici din cadrul Direcţiei Medicale a MAI continuă verificările începute pentru stabilirea tuturor cauzelor care au condus la această situaţie regretabilă. De menţionat este faptul că nu s-a mai semnalat nicio altă solicitare de asistenţă medicală sau alte cazuri de îmbolnăviri în rândul studenţilor", se precizează într-un comunicat al Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza.

Adrian, cunoscut pe TikTok drept ,,Elicopter de Luptă”, a comentat acest subiect.

„Sunt student în anul IV la Academia de Poliție și aș vrea să vorbesc despre subiectul cu toxiinfecția alimentară a studenților. Din partea Academiei de Poliție nu a fost recunoscută absolut nicio vină. S-a apelat la dezumanizarea studenților pentru că, de fiecare dată când este ceva greșit în Academia de Poliție, este vina studenților. Ne-a fost imputat faptul că nu ne spălăm pe mâini și de-asta au făcut toxiinfecție alimentară 60 de studenți care, de fapt, din ce știu eu, sunt aproximativ 150. Deci 150 de studenți au fost spitalizați pentru toxiinfecție alimentară. Ei au spus că s-a ajuns aici pentru că nu ne spălăm pe mâini.

În al doilea rând, mai este subiectul cu mâncarea pe care noi o comandăm. Bine... cine nu are bani nu poate comanda și nu are ce să mănânce practic. Trebuie să mergi la cantină și veți vedea ce primim noi la cantină... Pe lângă viermi și toate alea pe care le-am găsit în mâncare... Chiar dacă nu ar fi viermi în mâncare, tot nu poți să mănânci ce primești acolo. Viermele acela îți oferă măcar puțină proteină pentru că... dacă am calcula proteinele pe care le primim noi la Academie... cred că am ajunge la 20-30 grame”, a zis Adrian.

„Pe meniu scrie că primim paste bolognese. Cine aude din exterior... pare că cine știe ce mâncăm la Academia de Poliție. De fapt, ce mâncăm nu are nicio legătură cu pastele bolognese”, a mai zis Adrian pe Tik Tok.

Tânărul a arătat și poze cu viermii din ciorbă, dar și cu gândacii în farfurie.

„În regulamentul Academiei de Poliție scrie că nu ai voie să vorbești negativ, în spațiul public, despre unitate, așa că îmi pare rău. Regret fapta și mă gândesc la următoarea”, a conchis Adrian.

Studentul a postat și câteva imagini din Academia de Poliție:

#fyp #fy #academiadepolitie ♬ original sound - adrianelicopterdelupta @adrianelicopterdelupta M-am simtit dator colegilor mei din prezent, dar si viitorilor candidati la Academie sa precizez aceste lucruri. Erau mult mai multe lucruri de spus, incepand de la manariile care se fac pentru punerea in functie a rectorilor, dar am vrut sa nu fac videoclipul acesta de 10 minute. #romania

Polițistul Tavi Perțea a spus că, pe vremea când era student, adică în urmă cu vreo 15 ani, a trecut prin același tratament la Academia de Poliție.

VEZI ȘI: Mai bine îi dai bani lui „Adrian Elicopter de luptă” decât să plătești pentru Teambuilding. Ce țeapă poți să iei uitându-te la film - https://www.dcnews.ro/mai-bine-ii-dai-bani-lui-adrian-elicopter-de-lupta-decat-sa-platesti-pentru-teambuilding-ce-teapa-poti-sa-iei-uitandu-te-la-film_900877.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News