Adrian Elicopter de Luptă, scandal cu Anca Murgoci (DC News) privind Academia de Poliție. Replică din partea studentului, viitor „om al legii”

Colega noastră a scris că este ciudat că studentul, aflat în anul IV, vorbește abia acum despre viermi și gândaci. „După ce scandalul a luat amploare pe Internet, Adrian, student în anul IV la Academia de Poliție, a publicat niște imagini cu mâncare cu viermi și gândaci despre care spune că este de la cantina instituției, fără a preciza când au fost făcute pozele și de când timp este acea mâncare în farfurie.

Totuși este de remarcat, în acest context, felul în care a reacționat Adrian, cunoscut pe Tik Tok despre „Elicopter de Luptă”. Polițiștii, atunci când au ceva de reclamat, o pot face pe cale ierarhică. Ne întrebăm de ce Elicopterul de Luptă n-a făcut o reclamație, înainte să vină pe Tik Tok să arate niște fotografii trunchiate. Pare a fi o formă de lașitate.

În loc să facă o sesizare pe cale administrativă, Adrian Elicopter de Luptă a ales să facă o „sesizare” pe Tik Tok, sperând, probabil, că-l apără societatea. Dar aceasta nu este calea la care ar trebui să apeleze „omul legii”, viitorul „om al legii”. Adrian Elicopter de Luptă a publicat niște imagini trunchiate pe Tik Tok, fără a preciza de când sunt pozele, când au apărut viermii. Cine a uitat vreodată o farfurie cu mâncare pe undeva trei-patru zile, știe că pot apărea viermi apoi, fără a fi vreo legătură cu modul în care s-a gătit.

Dacă „oamenii legii” au calea legală și fix ei nu o aplică, atunci ce așteptări să mai avem de la cei care nu sunt „oamenii legii”?! Dacă ai principii, ai principii de la început, de la primul vierme, nu după patru ani”, a scris Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

Adrian Elicopter de Luptă i-a dat o replică jurnalistei după ce a citit articolul de pe DC News

Studentul în anul IV a început prin a spune că el a muncit mult: „Doamnă, dacă ați fi muncit cât am muncit eu...”. Nu știm exact unde a muncit, poate pe Tik Tok, acolo de unde îl știa și colega noastră. Acolo „era bine rău pe treaba lui”, avea haz. E un tip cu mult umor. Dar poate este depășit de anumite subiecte serioase, cum ar fi Academia de Poliție.

„Această doamnă a făcut un articol pe DC News în care spunea că am tăcut patru ani și am vorbit acum, pe ideea că sigur este ceva în spate, gen sigur sunt pus de cineva.

Doamnă, și dumneavoastră ați fi tăcut din gură dacă ați fi avut situația mea materială, situația mea din familie. Aveam o situație materială modestă. Dacă ați fi muncit cât am muncit eu... de fapt, eu am muncit minim pentru că am creierul ăsta supersonic. Dar, în general, se muncește foarte mult. Contează cât se muncește de obicei. Nu contează că eu citeam o dată și rețineam. Dacă ați fi fost în situația aceasta, nici dumneavoastră nu ați fi vorbit deoarece ați fi apreciat că aveți acel loc în Academia de Poliție”, a zis Adrian, student în anul IV la Academia de Poliție.

„După fiecare scandal de acest fel, am zis mereu că lucrurile se vor schimba. Dar nu a fost așa. În al treilea rând, înainte nu aveam o platformă pe care să vorbesc. Este foarte logic. Simplu. Înainte, dacă puneam o poză din Academia de Poliție, chit că aveam 30.000-40.000 de urmăritori pe Tik Tok, nu 200.000 cât am acum, cu un tufiș și un comandant știa că acel tufiș este din Academie, a doua zi făceam raport, că de ce am postat poza. Eu nu aveam voie să mă postez într-un tricou, nu aveam voie să mă mândresc că sunt student la Academia de Poliție pentru că făceam glume pe Internet și nu prea se leagă”, a mai zis Adrian Elicopter de Luptă.

„Eu vorbesc în numele colegilor mei care poate nu au o voce precum o am eu, nu au Tik Tok, nu au Instagram unde să-și spună nemulțumirile. Vorbesc eu în locul lor. Dar nu sunt singurul care crede acele lucruri!”, a mai spus studentul.

„Vă văd o femeie inteligentă și articulată, nu înțeleg de ce ați lua apărarea unei instituții bazate strict pe misoginie”, a conchis Adrian Elicopter de Luptă.

Apoi, studentul a mai zis că vrea să termine studiile la Academia de Poliție.

Adrian a adăugat că nu a trunchiat imaginile cu mâncarea pe care le-a postat pe Tik Tok.

VEZI ȘI: Adrian Elicopter de Luptă, viermii și Academia de Poliție - controversă cu „oamenii legii”. După o tăcere suspectă timp de patru ani, vine o revelație - https://www.dcnews.ro/adrian-elicopter-de-lupta-viermii-si-academia-de-politie-controversa-cu-oamenii-legii-dupa-o-tacere-suspecta-timp-de-patru-ani-vine-o-revelatie_938659.html

Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza a anunţat, sâmbătă, că nu s-a mai semnalat nicio altă solicitare de asistenţă medicală sau alte cazuri de îmbolnăviri în rândul studenţilor.

„Ca urmare a instituirii serviciului medical de permanenţă, monitorizarea stării de sănătate a studenţilor a fost efectuată printr-o conduită proactivă de către medicii aflaţi noaptea trecută în serviciul de tură. Comisia de medici din cadrul Direcţiei Medicale a MAI continuă verificările începute pentru stabilirea tuturor cauzelor care au condus la această situaţie regretabilă. De menţionat este faptul că nu s-a mai semnalat nicio altă solicitare de asistenţă medicală sau alte cazuri de îmbolnăviri în rândul studenţilor", se precizează într-un comunicat al Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza.

VEZI ȘI: Adrian Elicopter de Luptă, student în anul IV, rupe tăcerea despre Academia de Poliție. Instituția se apără. Polițistul Perțea spune cum era pe vremea lui / video - https://www.dcnews.ro/adrian-elicopter-de-lupta-student-in-anul-iv-rupe-tacerea-despre-academia-de-politie-institutia-se-apara-politistul-pertea-spune-cum-era-pe-vremea-lui-video_938653.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News