A fost descoperită o cauză majoră a bolii inflamatorii intestinale: "Un pas uriaș înainte"

IBD este termenul general pentru boala Crohn și colita ulcerativă, iar aceste afecțiuni sunt din ce în ce mai răspândite.

Nu mai departe de 2022, peste 500.000 de persoane din Marea Britanie trăiau cu IBD - aproape dublu față de estimarea anterioară de 300.000 de persoane.

Dar, în ciuda faptului că bolile sunt mai frecvente, tratamentele existente nu funcționează la fiecare pacient, iar încercările de a dezvolta noi medicamente eșuează adesea din cauza lipsei de înțelegere cu privire la cauzele IBD.

Descoperirea a fost făcută după ce cercetătorii au descoperit o parte a ADN-ului care este activă doar în unele celule imunitare ce provoacă inflamații intestinale.

Nu există medicamente care să blocheze în mod specific acest lucru.

Cu toate acestea, s-a prezis că cele care sunt deja prescrise pentru alte afecțiuni neinflamatorii vor fi eficiente.

În cadrul testelor, experții de la Institutul Francis Crick împreună cu UCL și Imperial College London au constatat că medicamentul a redus inflamația în celulele imunitare și, de asemenea, în probele de intestin de la pacienții cu IBD.

Dar există efecte secundare ale acestui medicament în alte organe - iar cercetătorii încearcă acum să afle cum să îl administreze direct în celulele imunitare.

"În mod incitant, am demonstrat că aceasta poate fi țintită în mod terapeutic"

Lauren Golightly a fost diagnosticată cu boala Crohn în 2018, după ce a suferit crampe la stomac, sânge în scaune și obiceiuri intestinale neregulate.

Femeia în vârstă de 27 de ani a declarat: "Nu am mai avut niciodată o boală de acest gen. Boala Crohn a avut un impact uriaș asupra vieții mele. Am avut un drum anevoios de când am fost diagnosticată, cu multe internări în spital, mai multe medicamente diferite și chiar o intervenție chirurgicală pentru a avea o pungă de stoma temporară".

"Unul dintre cele mai dificile lucruri legate de boala inflamatorie intestinală (IBD) este incertitudinea din jurul ei", a spus ea.

Golightly a adăugat: "Încă mă confrunt cu crize și încă pot petrece destul de mult timp în spital. Faptul că am aflat despre această cercetare este atât de interesant și încurajator. Am speranța că acest lucru ar putea face o diferență pentru mine și pentru multe alte sute de mii de persoane care trăiesc cu IBD".

James Lee, de la Institutul Francis Crick și gastroenterolog consultant la Royal Free Hospital și UCL, a declarat: "Am fost foarte încântat de această cercetare. Folosind genetica ca punct de plecare, am descoperit o cale care pare să joace un rol major în IBD și în alte boli inflamatorii".

"În mod incitant, am demonstrat că aceasta poate fi țintită în mod terapeutic, iar acum lucrăm la modul în care să ne asigurăm că această abordare este sigură și eficientă pentru tratarea oamenilor în viitor", a spus doctorul.

Christina Stankey, doctorandă la Institutul Francis Crick, și co-autorul principal, a declarat: „IBD și alte afecțiuni autoimune sunt foarte complexe, cu multipli factori de risc genetici și de mediu, astfel încât găsirea uneia dintre căile centrale și demonstrarea modului în care aceasta poate fi dezactivată cu un medicament existent reprezintă un pas uriaș înainte.”

Cercetarea a fost publicată în revista Nature, conform Sky News.

