73 de milioane de euro, blocați pentru un ”coteț”, de Nicușor și Armand. Vâlcu: Eșec de proporții

Nu există în România un Centru de Mari Arşi pediatrici decent, în acest moment. Noi avem o clădire care a fost dată în folosinţă în 2006. Au trecut atâţia ani, nu mai respectă criteriile anului 2021. Suntem singurul spital din lume în care blocul operator - ortopedie este la parter, în care este o luptă pe viaţă şi pe moarte între noi şi şobolani, să nu intre în clădire.” a spus managerul de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, la Antena 3, unde a explicat că ”Primarul general al Capitalei, care are în subordine Muzeul Municipiului Bucureşti, mă întreabă pe mine, un amărât de manager, dacă muzeul ştie despre clădirea aia, dacă e patrimoniu sau nu. Păi, nu e în subordinea dumitale? Dacă nu le demolăm, statul pierde 73 de milioane de euro, de la Banca Mondială, pentru construirea corpului nou de spital. Domnul primar general şi doamna Clotilde Armand nu ne-au dat aprobarea să demolăm”.

Vezi aici mai mult: Nicușor Dan nu aprobă construirea noii clădiri de la ”Grigore Alexandrescu”. Spitalul riscă să piardă finanțarea de 73 de mil. de euro de la Banca Mondială

”Nicușor Dan a blocat ani de zile construcția unei clădiri a Universității București. Era o clădire într-o stare critică, cum e ”cotețul” de la ”Grigore Alexandrescu”, și a blocat renovarea printr-o asociație. Acum, că are tot Bucureștiul pe mână, nu mă miră gesturile lui. Asta în condițiile în care jumătate din cartierul Cotroceni e demolat sub fereastra lui. Acolo nu a putut interveni. În schimb, diverse șoproane, cum erau cele ale Universității sau cum e acesta de la spitalul de copii, Nicușor Dan le apără cu ghearele și cu dinții. În al doilea rând, dacă acționează așa cum a făcut-o cu spitalul de copii sau cu universitatea, asta ne arată că Administrația Nicușor Dan e incapabilă, dar și ce se va întâmpla cu PNRR. Dacă nu ești în stare să rezolvi o problemă atât de simplă, totul stând într-o aprobare pentru 73 de milioane de euro de la Banca Mondială, și-l întrebi pe un medic ce ar fi trebuit să știi de la cei din Primărie, asta arată că această administrația nu va reuși nici să realizeze proiectele din PNRR, care se anunță un eșec de proporții. Se vor întreba unii pe alții ce hârtii trebuie și vor cere aprobări absurde unul de la altul” consideră Val Vâlcu. ”Dacă nu reușesc să realizeze un proiect care nu are nevoie decât de o autorizație de demolare, cum vor reuși să construiască de 14 miliarde în România?” a întrebat jurnalistul.

Acest articol reprezintă o opinie.