245 km de litoral în România, doar şase plaje cu rating "Blue Flag". Ministrul Economiei, Radu Oprea, apel la operatori. "Dacă mergem la pas, vom constata că nu arată foarte bine"

"Litoralul este pregătit pentru a primi turiştii români şi străini. Din păcate, cei străini sunt, se pare, destul de puţini la această oră. Aici este nevoie de o colaborare foarte bună între minister, care se ocupă de promovare, şi antreprenori, operatorii din turism, pentru a reuşi într-adevăr să ţintim cu precizie şi să atragem turiştii din zonele cu potenţial pentru România. Însă m-aş întoarce la motivul pentru care am fost pe litoralul românesc. Am fost la Comandamentul Protecţiei Consumatorilor, pentru că am vrut să văd că lucrurile se desfăşoară corect acolo. Iar "corect" pentru mine înseamnă două lucruri: 1 - corect faţă de antreprenor - pentru operatorul din turism, pentru cel care îşi desfăşoară activitatea pe litoral, adică să avem în vedere legea prevenţiei, să mergem să îndrumăm, să mergem să-i sfătuim, să fim aproape de ei, astfel încât să nu greşească; 2 - în acelaşi timp, "corect" înseamnă să fii alături de turişti, să fie alături de consumatori şi, atunci când constaţi nereguli, când constaţi că legile şi regulile din România sunt încălcate, să aplici amenzi care pot duce până la suspendarea activităţii, atunci când legea şi activitatea dintr-o unitate de cazare sau dintr-un restaurant impun astfel de lucruri. Însă ceea ce îmi doresc este ca printr-un dialog foarte solid între instituţiile statului român, instituţiile de control şi antreprenori, să avem cât mai puţine amenzi date. Asta înseamnă că am fi mult mai eficienţi, dacă prezenţa noastră pe litoral într-adevăr, are şi rolul de a preveni.

Sigur, m-am întâlnit şi cu antreprenorii din turism, pentru că nimeni nu poate face de unul singur ca lucrurile să funcţioneze mai bine pe litoral şi în general în turismul din România - nici antreprenorii din turism, nici operatorii din turism singuri, dar nici statul român. Şi atunci, trebuie să colaborăm foarte bine şi mult între noi, prin dialog.

Am să vă dau un exemplu, pentru a fi mai bine înţeles. Dacă vorbim despre partea de plaje, despre operatori, o parte esenţială a faptului că dorim să ne simţim bine pe litoral este să avem într-adevăr şi servicii - şi un pat de închiriat, şi un beach bar, şi... serviciile de care avem nevoie în general. Astăzi avem şase plaje pe litoralul românesc care au primit eticheta de calitate "Blue Flag". Dacă ne raportăm la alte ţări cu litoral, raportat la 245 de km de litoral românesc, şase plaje sunt puţine, din punctul meu de vedere", a precizat ministrul Economiei la emisiunea Apel Matinal, de la Radio România Actualităţi, moderată de Daniela Petrican.

Apel la operatorii de plajă. Se cere mai multă atenţie, mai ales la curăţenie

"Acolo sunt 33 de criterii care trebuie îndeplinite. Trebuie să-şi dorească şi operatorii care au închiriat aceste plaje, dar şi autorităţile - pentru că astăzi am constatat că pe litoralul românesc este o stare de provizorat. Plajele sunt administrate de Apele Române, autorizaţiile sunt emise în general de către autorităţile locale... Ca să avem un produs turistic competitiv, trebuie ca toate aceste autorităţi... - noi, spre exemplu, la Ministerul Turismului, certificăm clasificările, numărul de stele pe care îl are un hotel, o anumită capacitate de cazare, fie că vorbim de pensiune, fie că vorbim de hotel, şi monitorizăm aceste capacităţi de cazare. Deci, dacă vorbim despre un produs turistic, o poveste care trebuie să vândă litoralul românesc, trebuie ca toate aceste autorităţi să fie împreună, astfel încât să fie o predictibilitate şi antreprenorul să poată investi pe litoral. Dacă eu ştiu că am un provizorat de un an sau doi, cu certitudine preţurile vor fi mari, pentru că starea de provizorat, o dată, nu îţi permite investiţii de calitate şi, al doilea lucru, nu poţi să-ţi faci un plan de afaceri în care să poţi avea un preţ corect faţă de serviciile pe care trebuie să le prestezi. Şi vă dau un exemplu care pe mine m-a izbit astăzi - pare foarte simplu, de bun simţ, din punctul meu de vedere, şi un lucru care poate fi schimbat uşor. Am mers la pas pe faleză din Mamaia până în Năvodari pentru a vedea realitatea şi am constatat că... Vorbeam mai devreme despre partea aceasta de baruri de pe plajă. Este normal, faţa este către mare, faţa este către turistul care stă pe paturi sau pe cearşaf, în faţă, în zona dinspre mare. Dar la o anumită oră lucrurile se schimbă, pentru că începe să fie circulată faleza, şi atunci ceea ce pentru antreprenor devine spatele afacerii este faţada pe care o are faţă de faleză. Ei, dacă mergem la pas, vom constata că nu arată foarte bine, că de foarte multe ori partea aceasta pe care antreprenorul o consideră spatele clădirii este ca... - mă rog, să nu folosesc un termen prea dur: cum aveam curtea odată, la ţară, când nu aveam neapărat toate lucrurile în casă.

Sunt lucruri simple, nu costă mult. Poate fi făcută foarte uşor o chestiune de reclamă, de faţadă, pot fi metode creative foarte simple, nu-ţi trebuie neapărat un designer specializat pentru a putea să vii cu o chestiune de stuf, din alte materiale, o reclamă a ta pe care o s-o pui în faţă... Sunt lucruri simple, de bun simţ. Eu cred că prin dialog, împreună - autorităţile locale, care dau autorizaţiile de funcţionare, care sunt implicate în procesul de autorizare, cu antreprenorii, cu operatorii din turism -, lucrul acesta poate fi îndreptat foarte uşor", a mai indicat ministrul.

