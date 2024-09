Zonă inundată din Delta Dunării, sursă de profit. Fechet: Oamenii mi-au zis că, de când s-a inundat, au turiști mai mulți

"Am să vă dau un exemplu - Carasuhat, unde am mers personal. Acolo e o zonă unde s-a rupt digul şi s-au inundat, dacă îmi amintesc bine, vreo 1900 de hectare. Nu e o tragedie, la cât teren arabil avem în România - peste 10 milioane de hectare. Nu înseamnă nimic 1900 de hectare. Au rămas tractoarele în mijlocul apei, nu mai ai cum să ajungi şi puţin probabil că acel dig să poată fi făcut vreodată", a spus Mirces Fechet, la DCNews TV.

"De când s-au inundat acele terenuri, au turişti mai mulţi"

"Eu ţin foarte mult la decizia comunității locale, pentru că eu cred că, ori de câte ori avem dezbaterii din acestea prin studiouri - e bine sau nu să renaturezi, să facem agricultură în continuare - cred că un răspuns îl putem găsi mereu la oamenii care trăiesc acolo. Pentru că cine stă 365 pe an în sat, acolo, cred că are dreptul mai mult decât am eu, ca ministru, să îşi dea cu părerea în legătură cu modul în care viaţa lui este afectată.

Haideţi să vă spun ce mi-au zis oamenii. Oamenii ăia mi-au spus că, de când s-au inundat acele terenuri, au turişti mai mulţi, pentru că în acea zona nu prea erau turişti, trebuiau să parcurgă distanţe foarte lungi cu barca să meargă să vadă pelicanii pe un lac sau altul. Însă s-au mutat stolurile cu păsări la ei pe baltă acolo. Începând de anul acesta, a fost primul an când au primit şi licenţe de pescuit, pentru că îmi povestea guvernatorul Deltei că au venit oameni şi l-au vizitat şi au zis "domnule, dacă tot avem pește, avem lacul, dă-ne voie să pescuim legal, să nu mergem să încălcăm legea acolo" şi le-au dat şi licenţe de pescuit. Mi-au spus că s-au deschis foarte multe pensiuni", a spus ministrul.

"Poate că nu strică să facem astfel de exerciţii democratice"

"Eu nu vreau să pic în cealaltă extremă, Doamne fereşte - hai să inundăm -, însă eu cred că, acolo unde nu se mai face agricultură şi sunt multe astfel de suprafeţe unde nu mai există productivitate, nu mai ai irigaţii şi unde putem să renaturăm aceste zone, dacă acei oameni din comunitatea locală pretind acest lucru suntem obligaţi să îi aşteptăm. Eu cred că, în Delta Dunării, poate că nu strică să facem astfel de exerciţii democratice. Referendum - întrebăm oamenii: "Vrei agricultură sau vrei să ai lac unde să poți să pescuieşti, unde să plimbi un turist cu barca?", a spus Mircea Fechet.

În iunie 2023, digul de la Carasuhat a cedat din cauza nivelului ridicat al Dunării şi a valurilor create de bărcile care circulă cu viteză, iar cel puţin 1.000 de hectare au fost inundate.

Autoritatea locală a acţionat în instanţă constructorul digului din cauză că nu a executat lucrările de rezistenţă obligatorii pentru o asemenea construcţie. "S-au făcut nişte note de renunţare la lucrările de rezistenţă a digului. Nu ştiu de ce. Eu nu eram primar pe vremea respectivă. Cu certitudine, noi am avut probleme cu digul din al doilea an de la deschidere, adică din 2017. Procesul (cu firma de construcţii, n.red.) abia a început", spunea, atunci, primarul comunei Mahmudia, Ion Şerpescu.

